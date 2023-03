Pese a inminente liquidación, servicio de Metrolínea está garantizado en el área metropolitana

Saharay Rojas Téllez, jefe de gobernanza del Municipio, fue enfática en decir que “los usuarios no tienen por qué preocuparse, pues el servicio se continuará prestando de manera normal”.

Los pronunciamientos oficiales salieron a la palestra tras el llamado a las autoridades que hizo el Ministerio del Transporte, en el sentido de mantener la continuidad del servicio y no afectar el derecho a la libre movilización de los ciudadanos por ser los responsables de la operación.

* Javier Estupiñán: “No me da pena decir que es mejor el mototaxi que el Metrolínea. La ‘piratería’ ofrece mayor cobertura que los famosos buses verdes”.

* Ana Dolores Lamus: “Nunca me ha gustado el Metrolínea. Vivo en el norte de Bucaramanga y no es fácil acceder a una ruta de esas. Ese sistema de bus es de lo peor que han hecho en la ciudad”.

* Nelson Parra: “Le cuento que a mí nunca me ha servido ese sistema de transporte: es inseguro, pésimo, nunca pasa a tiempo y además fue muy mal planificado”.

* Julio Cesar Pesca: “Vivo en el norte y francamente ese servicio de Metrolínea no sirve para nada. ¡Por mí, que lo liquiden ya! Con Metrolínea el transporte urbano empeoró”.

* Luis Enrique Giraldo: “Como usuario de Metrolínea siempre me molesta la poca frecuencia que tiene: los buses demoran hasta 40 minutos”.

“Ese proceso es ‘inminente’ de acuerdo con el artículo 27 de la ley 550 de 1999. Según dicha norma, en caso de no celebrarse a tiempo la negociación, el promotor dará inmediato traslado a la autoridad competente para que se inicie el proceso de liquidación obligatoria”, señaló el ente del Ministerio Público.

Héctor Gerardo Cáceres, experto en temas de movilidad urbana, afirmó que “la situación de Metrolínea es tremendamente caótica y la liquidación es inminente”.

“De los $300 mil millones de deuda que tiene Metrolínea con los acreedores, nada más $149 mil millones corresponden a la fallida construcción del portal de ‘Papi Quiero Piña’ en Floridablanca”.

Él recordó que el ente gestor perdió en una disputa legal y que deberá desembolsar como compensación al contratista.

“Qué va hacer el Alcalde. El servicio público no se puede dejar de prestar. La Administración Local debería crear un empresa de servicio municipal, porque el transporte público no se puede dejar en manos de los particulares, a no ser que haya un tipo de convenio como el que se había hecho”, añadió.