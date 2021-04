Pese a ocupación de UCI del 76% en Bucaramanga y el área, no se implementará Pico y Cédula

De acuerdo con el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, durante la siguiente semana no ve tan necesario implementar esta medida restrictiva durante la semana que viene pues asegura que la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, no tiene que ver con pacientes con COVID-19 de Santander.

Duro llamado del gremio médico

De acuerdo con Victor Castillo, presidente del HIC y la FCV, uno de sus centros ya está en 100% de capacidad UCI y se espera que en la próxima semana los casos aumenten.

“Puede que los pacientes no sean del departamento, pero las camas están usando y seguirán ocupadas durante dos semanas. Es difícil decirle que no al llamado del Ministerio de Salud cuando pide camas para traslado. No puedo dejar de recibir a pacientes si tengo camas vacías. Pero cuando llegue el gran pico en el departamento, no tendremos mucha disponibilidad”, enfatizó Castillo.

El médico afirmó que es necesario tomar medidas más estrictas que eviten nuevos confinamientos fuertes como lo están viviendo en Bogotá o Medellín. “O tomamos medidas o nos debemos encerrar completamente”, dijo.

Al respecto, Oswaldo Mateus, gerente de la Clínica Chicamocha, aseguró estar preocupado por la cantidad de pacientes que a hoy son atendidos en UCI.

El año pasado teníamos en UCI gran mayoría de pacientes mayores de 60 años, actualmente en la clínica, el 50% de personas en UCI son menores de 50 años. Además, solo tenemos seis camas libres. No sabemos qué está pasando, pero no queremos que Santander sea el que necesite remitir pacientes a otros departamentos”, afirmó Mateus.

Al llamado para endurecer las medidas se unió el secretario de Salud, Javier Villamizar, quien explicó que la Gobernación continúa recomendando la implementación del Pico y Cédula.

“Desde el mismo Ministerio de Salud me han pedido que consideremos implementar la medida. No queremos que la capacidad de atención hospitalaria se desbordé”, enfatizó el funcionario.