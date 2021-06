En respuesta al inconformismo social expuesto durante las últimas semanas en Bucaramanga, a partir de mañana se iniciarán las mesas de diálogo promovidas por el Gobierno Local en el marco del paro nacional, en una iniciativa que lleva por nombre ‘Pido la palabra’.

Líderes cívicos que participan en las protestas actuales consideran que se trata de un espacio oportuno para tratar de hallar soluciones a las diferentes problemáticas que afectan a la población. Señalan, por ejemplo, que en tal instancia se deben discutir posibles ajustes al actual Plan de Desarrollo Municipal.

Aunque inicialmente existe receptividad frente a ‘Pido la palabra’, representantes de los manifestantes dejaron en claro este miércoles que por ahora se mantienen las convocatorias para protestar en las calles de Bucaramanga y su área.

Ayer se registraron dos marchas en la capital santandereana, por parte de jóvenes y organizaciones sindicales. No habían reportado desmanes hasta el cierre de la presente edición de Vanguardia.

Yeni Mariño, universitaria y miembro del Comité Departamental del Paro, manifestó que “hoy, en el Día del Estudiante, reivindicamos y conmemoramos la memoria histórica de los estudiantes, quienes están pidiendo mejores condiciones para su país.

“Ellos son el alma de este paro nacional, son protagonistas y quienes están dejando por sentado su inconformismo por no tener oportunidades para un futuro, no tienen empleo, no tienen salud, sufren barreras para la educación, piden condiciones dignas de vida”, indicó esta activista.

Mientras comunidad y comerciantes hacen llamados de mesura a los manifestantes para que no se afecten establecimientos, mobiliario público ni señales de tránsito, autoridades y expertos en salud hacen llamados para evitar las aglomeraciones ante el grave repunte de casos COVID y de la alta ocupación de camas UCI.

Sin embargo, desde dicho Comité se informó que “los delegados en Bogotá estaban ad portas de llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional sobre el tema de las garantías para el ejercicio de la protesta social, pero lamentablemente todo se echó para atrás en los últimos días. Por ahora, seguimos insistiendo por diálogos”, dijo Mariño.

La comunidad tendrá la palabra

Este viernes 11 de junio, a partir de las 8:30 a.m., en la Universidad Autónoma de Bucaramanga se realizará el primer encuentro de ‘Pido La Palabra’. Participarán alrededor de 50 ciudadanos en esta primera mesa de trabajo, quienes se inscribieron a través de la plataforma de registro dispuesta por la Alcaldía de Bucaramanga: pidolapalabra.bucaramanga.gov.co.

John Carlos Pabón, secretario de Desarrollo Social del Municipio, explicó que se trata de “’un espacio de participación ciudadana que busca construir una agenda social región-nación, a partir del diálogo entre distintos actores sociales”.

Según anunció la alcaldía, ‘Pido la palabra’ también vinculará a las 47 unidades territoriales de participación que existen en la ciudad, como consejos y comités que trabajan con poblaciones víctimas del conflicto, discapacidad, Lgbti, entre otros, e igualmente a barrios y comunas.