Piedad Bonnett nos habló de su última novela: ‘Donde nadie me espere’

La escritora Piedad Bonnett, en su conversatorio de ayer en Ulibro, nos habló de la historia de su última novela titulada: ‘Donde nadie me espere’.

Durante su charla nos puso pensar de cómo en algún momento de nuestra vida todos queremos hacer una pausa, dejar lo que estamos haciendo y salir a algún lugar para encontrarnos con nosotros mismos; sin embargo, finalmente no logramos llegar a ninguna parte.

¿Le ha pasado a usted?

Pues bien, según la misma autora, la novela es el retrato de alguien que se hace muchas preguntas en ese sentido y acaba ‘congelado’ por sus propios razonamientos.

Su personaje principal, Gabriel, renuncia a la normalidad de su vida para perderse en una dolorosa búsqueda de su lugar en el mundo y termina tocando fondo: en la calle y como un pordiosero.

Para ella, el texto es algo más que el drama de la indigencia, pues no es un asunto de drogadicción, ni está reducido al plano de la enfermedad mental, sino que muestra un ángulo en el que nos recuerda que a cualquier familia puede pasarle que uno de los suyos, bajo el peso de las expectativas o la desesperanza, prefiera dejarse ir.

“Gabriel es un personaje que no escogió la indigencia, va a la calle pero no pierde su dignidad. Él escogió la libertad y dejó de perseguir el éxito, pues no quiere entrar en esa carrera loca. Se fue a hacer lo que siempre había querido hacer; pero allí la realidad social de este país lo fue arrastrando hasta tocar fondo”, explicó.

A sus 31 años, Gabriel, el personaje de Bonnett, inicia esta narración en la que vuelve sobre sus pasos para intentar descifrar cómo ha llegado a convertirse en el hombre que es ahora.

En síntesis, dijo que es “la historia de un muchacho lleno de muchas cicatrices, y lo que hace es una disección de su pasado, pues escarba y remueve el dolor”.

La poeta colombiana dijo que su texto narra la soledad, la angustia y la posibilidad de redención de un hombre.

Curiosamente dijo en su charla que su personaje está inspirado en algunas de las historias que les contaron en el pasado sus estudiantes en la universidad: “He visto en mis alumnos un afán por perseguir el éxito locamente en una sociedad en donde esto es muy complicado”.

Bonnett, quien ya había estado en pasadas ediciones de la feria y ha escrito cinco novelas, ocho libros de poemas y unas memorias sobre la muerte de su hijo, habló de un tema delicado: el suicidio.

Precisamente de sus referidas memorias, la escritora recordó tangencialmente el episodio personal que le causó tristeza e indignación, porque se relacionó de forma directa con la muerte de su hijo Daniel Segura, un artista de 28 años.

Dijo que uso la ficción para meterse en el pellejo de un hombre muy similar a su hijo: similar en la edad, similar en la sonoridad del nombre (Gabriel/Daniel), similar en su obsesión con el dibujo, en las visiones y la paranoia, y en la dificultad para sentir y expresar sentimientos.

Finalmente dejó claro que su libro, ‘Donde nadie me espere’, si bien habla de la redención y la soledad, también contempla las segundas oportunidades.

De esta autora, que logró conectar ayer a muchos seguidores en Ulibro, hay que decir que su obra ‘De círculo y ceniza’ recibió la mención de honor en el Concurso Hispanoamericano de Poesía Octavio Paz.

También ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía; y con ‘Explicaciones no pedidas’ obtuvo el Premio Casa de América de Poesía Americana 2011.

De su inclinación por la poesía, al final ella en su conversatorio confesó que en la adolescencia ‘era una niña muy conflictiva’ y que se ‘agarró de la poesía y de la literatura’ lo que, al final, se le convirtió en una ‘posibilidad de vida’ que ha sabido aprovechar.

Bonnett es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, donde ha ejercido como profesora en filosofía y lenguas.

Su poesía, teatro y narrativa están profundamente arraigadas en ella.

Vale decir que esta interesante charla con la autora Piedad Bonnett fue moderada por la comunicadora y docente de la UNAB, Idania Ortiz.

LA AGENDA DE HOY, MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO

De 8:30 a.m. a 9:30 a.m. Lanzamiento de Libro ‘La ruta libertadora en bicicleta’. Invitado: Pablo Porras.

De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Encuentro de Literatura Infantil ‘Gabriela Mistral’. Invitado: Rymel Serrano. Moderadora: Claudia Mantilla.

De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Encuentro con el autor de

‘A la orilla de la luz’. Invitado: Simón Vargas. Moderador: Carlos Acosta Posada.

De 11:30 a.m. a 12:30 m. ‘Aprender a leernos’, con Mary Grueso.

De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lectura en voz alta ‘Manuel Zapata Olivella, viajero’ Libro: Pasión vagabunda, crónicas de viaje por Colombia, Centroamérica y México

Invitados: Martha Fajardo, Betuel Bonilla y Víctor Manuel Nieto. (Ministerio de Cultura).

De 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Franja de cine.

De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Conversatorio de ‘La ruta de vida de José Saramago’. Invitada: Pilar del Río.

De 3:30 p.m. a 4:30 p.m. Encuentro con autor: ‘Como hombres’. Invitada: Ana María Mesa.

De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Encuentro con autor: ‘Caperucita se come al lobo’. Invitada: la escritora Pilar Quintana.Lugar: Ulibro.com ulibrobucaramanga.unab

De 6:30 p.m. a 7:30 p.m. Conversatorio con el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez. Moderador: Felipe Martínez.

A las 8:00 p.m. Premiación del Premio de Periodismo Silvia Galvis 2020.

A las 9:00 p.m. Lectura en voz alta, con Ricardo Silva

ALGUNOS DE LOS INVITADOS A ULIBRO

* Pablo Porras: A las 8:30 a.m. él lanza en Ulibro la obra: ‘La ruta libertadora en bicicleta’. El texto habla de los pasos del Ejército Libertador que en 1.819 partió de los Llanos Orientales para llegar al puente de Boyacá.

* Juan Gabriel Vásquez: Después de haber moderado la charla de Juan Villoro el pasado lunes, el autor colombiano reaparece hoy, a partir de las 6:30 p.m., en Ulibro con otro conversatorio. La moderación será de Felipe Martínez.

* Simón Vargas: Con su gran libro ‘A la orilla de la luz’ llega hoy, a las 10:00 a.m. Simón Vargas. Es su primera novela de “Realismo Alterado”. La moderación de esta charla estará a cargo de Carlos Acosta Posada.

* Ana María Mesa: ‘Como hombres’ es un libro para ponerse en los zapatos de las mujeres. Su autora está hoy, a partir de las 3:30 p.m. en la programación digital de Ulibro.com Conozca en su charla de qué se trata este texto.

* Pilar Quintana: ‘Caperucita se come al lobo’ es el libro con el que la escritora Pilar Quintana regresa a las estanterías de las librerías colombianas. Su intervención de hoy en Ulibro.com está programada para las 5:00 p.m.