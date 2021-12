Piedecuesta tendrá una nueva notaría

Mediante la firma del Decreto 1742 de 2021, la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, confirmó la creación de la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Piedecuesta. De acuerdo con el acto administrativo será de segunda categoría.

La Superintendencia de Notariado y Registro, teniendo en cuenta las directrices establecidas, será la encargada de verificar que el sitio en donde funcione esta nueva notaría, reúna las condiciones exigidas para la excelente prestación del servicio.

Según lo expuesto en el documento, la decisión es tomada por el Gobierno Nacional, luego de evaluar las razones expuestas por la Superintendencia de Notariado y Registro, tras dar a conocer la necesidad de crear la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Piedecuesta, con el fin de garantizar y facilitar el acceso al servicio público notarial a la ciudadanía en general y, especialmente, a quienes habitan en los municipios de Piedecuesta, Cepitá, Los Santos y Santa Bárbara (Umpalá), permitiéndoles así adelantar todos los trámites que requieran, sin incurrir en mayores desplazamientos y gastos económicos.

En ese sentido, el área metropolitana de Bucaramanga pasaría de tener 15 notarías a 16. Tan solo en la capital santandereana funcionan las notarías Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima y Once; en Floridablanca funcionan las notarías Primera y Segunda; en Piedecuesta, la Notaría Única; y en Girón, la Notaría Única.

Con el decreto de creación del círculo notarial, se da paso a la fase de estudio y selección de la hoja de vida para el nuevo nombramiento que, con base en la normativa vigente, estará a cargo del Gobernador de Santander.

La Supernotariado aclaró que, en cuanto a las categorías notariales, existen tres clases de círculos de notarías: primera, segunda y tercera. Esta clasificación obedece a aspectos administrativos y organizacionales, ya que la labor que desempeñan los notarios es la misma al igual que sus competencias.

Cabe destacar que, para ser notario en el círculo de segunda categoría, se exige ser colombiano, ciudadano en ejercicio, persona de excelente reputación, tener más de 30 años de edad y ser abogado titulado.

Además, como requisito se tiene establecido haber sido notario durante dos años, o haber ejercido la judicatura, el profesorado universitario en derecho al menos por tres años, la profesión con buen crédito por término no menor de cinco años, o haber tenido práctica notarial o registral por espacio de cuatro años. En caso de no ser abogado, haber ejercido el cargo en círculo de igual o superior categoría durante seis años, o en uno de inferior categoría por un término no menor de nueve años.

DATO: Los Santos, un municipio con amplio tráfico inmobiliario durante los últimos años por su expansión, será uno de los grandes beneficiados con la creación de la nueva notaría.