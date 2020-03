$!‘Piratas’ planearían atacar vehículos con puntillas y piedras en Bucaramanga este lunes

Desde redes sociales se invita a participar en nuevas protestas contra el pico y placa ambiental ordenado por la Administración Local y que empieza a aplicar formalmente este lunes ante los altos niveles de contaminación en el aire de la ciudad.

Los audios de presuntos transportadores informales han generado indignación en Bucaramanga, pues piden a los participantes actuar con violencia. Estas personas aseguran que entre las acciones se planea pinchar automóviles, buses y motos con puntillas para bloquear el sector norte. “Vamos a salir a pie, vamos a llevar implementos para dañar los carros particulares y busetas que estén trabajando. Las personas que vengan de Colorados o del Kennedy van a quedar a mitad de carretera”.

También se pidió atacar a piedra a los buses urbanos y de Metrolínea. En otro de los audios se escucha a un hombre decir que “nos toca salir a quemar carros y las motos de los tombos”.

¿Qué dicen las autoridades?

El brigadier general Luis Ernesto García Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, no desestimó estos audios al señalar que lo más probable sí se trate de transportadores informales, puesto que ya se han registrado desde el pasado viernes actos vandálicos similares a los descritos.

García Hernández señaló que esta situación ocurre especialmente en sectores como Betania, La Juventud y Villa Rosa, donde al menos siete buses han resultado averiados porque “grupos de hasta tres personas salen desde los matorrales y tiran piedras contras los vehículos de transporte público”.

Ante esta situación la Policía mantiene un dispositivo las 24 horas del día para prevenir nuevos desmanes como los ocurridos el pasado viernes. “Tenemos a disposición todas las capacidades para que no se bloqueen las vías”, afirmó García.

El Comandante de la Policía de Bucaramanga recalcó que la Fiscalía facilitó a tres fiscales que judicializarán a las personas que participen en actos vandálicos. Las autoridades recopilarán información y material probatorio por medio de 800 cámaras, drones y un helicóptero para individualizar a quienes obstruyan las vías.

García aseguró que las normas permiten a penalizar a las personas que realicen actos vandálicos por afectar derechos colectivos como la seguridad, la salud y el trabajo.

¿Cómo aplica el pico y placa ambiental?

La entrada en vigencia de la resolución 094 de 2020, firmada por el director de Tránsito de Bucaramanga, Juan Pablo Ruiz, establece que entre el 14 y 31 de marzo, de lunes a domingo, incluyendo festivos, habrá restricción vehicular en toda la capital santandereana, durante las denominadas horas pico: de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

La rotación de la prohibición será por fecha y último dígito de la placa. Es decir, en los días pares, la medida será para la placa cuyo último dígito sea par; mientras que en los días impares, la medida será aplicada para la placa cuyo último dígito sea impar.

En este sentido, los 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 y 31 de marzo no podrán circular en las tres franjas horarias mencionadas los automotores que tengan placa terminada en 1, 3, 5, 7 y 9. En los días 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30 de marzo no lo podrán hacer aquellos que tengan placa terminada en 0, 2, 4, 6 y 8.

Los conductores que no acaten la disposición, a partir de mañana lunes 16 de marzo, serán sancionados con una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Es decir, tendrán que pagar cerca de $443.901, más los gastos adicionales que acarrea la inmovilización del vehículo.