Por altas temperaturas, Santander está en alerta de incendios forestales

Tras el final de la temporada de lluvias en el país, en Santander las condiciones climáticas cambiaron de manera abrupta.

Por un lado, las altas temperaturas que se registran en los últimos días generan una suerte de ‘ola de calor’. La subida en los niveles del termómetro hace vulnerable a la capa vegetal. Por otro lado están las heladas que azotan a zonas como el páramo de Berlín, que hace parte del municipio de Tona y afectan cultivos de cebolla, papa, fresa y pasto con el que se alimenta el ganado vacuno y ovino.

Al respecto, el director de la Oficina Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Santander, Fabián Vargas, manifestó que “tenemos una alerta de 33 municipios de Santander con probabilidades de incendio en capa vegetal, conocido como incendio forestal”.

El funcionario explicó que la alerta se emitió por las altas temperaturas que se registran. Las tres poblaciones que están en alerta roja son Capitanejo, Puerto Wilches y Sabana de Torrres.

De acuerdo con el reporte oficial, para el caso de Capitanejo, en la provincia de García Rovira, la temperatura superó los 34 grados centígrados.

Los municipios que se encuentran en alerta naranja son: Aratoca, Betulia, California, Carcasí Cepítá, Cerrito, Concepción, El Carmen de Chucurí, El Playón, Galán, Los Santos, Málaga, Matanza, Rionegro, San Andrés, San Vicente de Chucurí, Suratá, Villanueva y Zapatoca.

Asimismo, en alerta amarilla se encuntran las poblaciones de Barichara, Curití, Enciso, Floridablanca, Girón, Guaca, Jordán, Molagavita, Onzaga, Páramo, Piedecuesta, San José de Miranda, Santa Bárbara, Simacota y Socorro.

Producto de esta variación climática, las autoridades reportaron que el pasado miércoles se produjo un incendio forestal en Ocamonte y el pasado viernes otro en Contratación, contabilizados como los primeros de la temporada.

No obstante, el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander aclaró que “las condiciones actuales no impiden la aparición de lluvias esporádicas como las que han caído durante las madrugadas de la última semana, pero que no tienen la constancia de las de noviembre pasado”.

Vargas Porras recomendó a los cuerpos de socorro de cada municipio monitorear de manera constante las zonas en las que históricamente se registran incendios y tener disponibilidad de tiempo completo para atender cualquier emergencia que se registre.

Las autoridades hicieron un llamado a que las personas no arrojen objetos como vidrios, que pueden crear un ‘efecto lupa’ e iniciar un incendio.

También advierten el riesgo de hacer fogatas, fogones artesanales durante los paseos de río, quemas controladas y la prohibición de arrojar colillas de cigarrillo encendidas para evitar emergencias.

“Bajó la humedad”: Ideam

Desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, se argumentó que en esta época “baja la humedad, hay poca nubosidad y se registra presencia de altos niveles de radiación solar. Esto facilita que la superficie terrestre se caliente y aumente la temperatura”.

Además, la escasa presencia de brisa hace que la sensación térmica para las personas aumente y se produzca lo que se conoce como ‘bochorno’.