Por estampilla del adulto mayor ya se han girado $7.489 millones en Santander

La Secretaría de Desarrollo Social de Santander confirmó que, a través de dos actos administrativos firmados durante marzo y mayo de este año, se han girado $7.489 millones de los recursos provenientes del recaudo de la estampilla para el bienestar del adulto mayor.

El informe se presenta días después de la polémica que se desató, la semana pasada, justo cuando la Alcaldía de Bucaramanga acusó al Asilo San Rafael de presuntamente cobrar dineros por ancianos que ya habían fallecido.

En medio de esta confusa situación, Albeiro Vargas, de la Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodios, en Ciudad Norte, quien manifestó su inconformismo por todo lo que estaba sucediendo, afirmó que “(...) a corte de 14 de mayo, la Gobernación de Santander nos debe a nosotros dineros de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril (...)”.

Milton Villamizar Afanador, secretario de Desarrollo de Santander, tras conocer estas declaraciones, expresó que no todo lo dicho por el reconocido gerontólogo es cierto.

¿Qué es cierto y qué no?

Es decir, por el momento, la Gobernación de Santander mantiene, en efecto, unos recursos pendientes por entregar, correspondientes al primer trimestre de 2020; teniendo en cuenta que el proceso es demorado y además existe una Ordenanza, mediante la cual quedó establecido que los recursos por este concepto se entregarían cada tres meses.

“Apenas estamos certificando los recursos, cuando tengamos establecido cuánto se recaudó procederemos con la expedición del acto administrativo correspondiente para empezar con la distribución”, explicó el jefe de la mencionada cartera.

Sin embargo, la Administración Departamental intentó quedar ‘al día’, con respecto a la obligación de 2019 y, es por esta razón, que se expidieron dos actos administrativos (en marzo y mayo) para hacer la distribución de lo recaudado en octubre, noviembre y diciembre.

La primera resolución es la número 02730 del 18 de marzo de 2020, donde se resuelve la entrega de $1.598 millones; la segunda, es la resolución 03163 del 5 de mayo de 2020, donde se autoriza la entrega de $5.891 millones.

“A la fecha solo 67 municipios de los 86 a los que se le entregan estos recursos han cumplido con el proceso administrativo establecido para hacer los giros, el cual se realiza a través del Idesan (Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander). Es fundamental que los alcaldes que no han cumplido con esto se pongan al día, porque de lo contrario no podríamos proceder con la entrega de los recursos del primer trimestre de 2020”, subrayó el secretario.

Lo anterior quiere decir que es probable que muchas instituciones encargadas de velar por la atención de los adultos mayores en el departamento aún no hayan recibido los dineros, pues el Municipio sino hace el trámite no obtendrá la plata para sus beneficiarios.

“Nuestra responsabilidad llega hasta la expedición del acto administrativo y la solicitud de notificación. El municipio se encarga de apropiar los recursos”, subrayó Villamizar Afanador, quien recordó que el recaudo de la estampilla (para el bienestar del adulto mayor) se da a través de los contratos que son establecidos por ley para que se puedan gravar con ese tributo.

“Seguramente son muy poquitos los recursos que se entregan como dice Albeiro, pero si nosotros no recaudamos muchos recursos no podemos girar mucho. Antes del COVID-19 considerábamos que podíamos recaudar $12 mil millones para la vigencia fiscal 2020, pero hoy con lo que ha sucedido porque ha menguado la contratación se tiene una proyección de que se podrían disponer de $8 mil millones”, comentó.

¿Por qué estaban atrasados?

En entrevista con Vanguardia, Villamizar Afanador aclaró que, en medio de tantos comentarios, lo único que puede decir es que “no tenemos ningún interés en no girar los recursos porque además de tener esa obligación legal, no podemos disponerlos para otro tema diferente que no sea el del adulto mayor”.

El funcionario aseguró desconocer las razones por las cuales la pasada Administración no giró los recursos.

“Lo que podemos decir es que este dinero entró a lo que se conoce como recursos del balance y solo hasta febrero pudimos efectuar todo el trámite administrativo para hacer el giro de octubre. No se pudo hacer en enero porque no se dejó firmado un proyecto de inversión, aprobado en planeación, ampliado en los plazos y valores”, acotó.

De acuerdo con información suministrada, ante tantos inconvenientes, la Gobernación le exige a los alcaldes que, después del giro, en el término de 90 días, deben informar las instituciones con las que se contrató y el número de beneficiarios.

Y una vez se supere la emergencia, tanto en provincias, como el área metropolitana, se procederá a verificar la población que realmente se está atendiendo, para así evitar inconvenientes como los recién denunciados.

DATO: 70% del recaudo de la estampilla para el bienestar del adulto mayor se destina a Centros Vida y el 30% a Hogares de Bienestar.