Por exigencia de carné de vacunación, ventas en restaurantes cayeron 35 % en Bucaramanga

Pedir el carné de vacunación contra el COVID-19 para poder ingresar a diferentes establecimientos del país ha generado polémica en el gremio gastronómico, incluyendo a Bucaramanga, pues aseguran verse afectados por esta medida que entró en vigencia el martes 16 de noviembre.

Diana Tabares, presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica - Capítulo Santander, indica que tiene caída en ventas reportada del 35%, por lo que se encuentran "altamente perjudicados".

"Los clientes no están molestos con el decreto sino con los restaurantes, pues se sienten discriminados e incómodos", indicó Tabares, quien agregó que incluso los vacunados se van de los restaurantes porque no tienen consigo el carné o porque alguno de los acompañantes no se ha inmunizado.

Por ello, sostiene que los usuarios prefieren los negocios informales donde no hay restricciones.

"Los restaurantes no solemos ser masivos como otros lugares, y quitarnos el tapabocas sólo pasa con las personas que compartimos en la mesa", agregó.

Por medio de un comunicado, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, presentó una solicitud al Gobierno Nacional para excluir a los restaurantes del carné de vacunación obligatorio, pues se han visto afectados por esta medida.

Desde Acodres se afirma que en solo tres días de vigencia de dicho requisito se ha registrado una disminución en las ventas y los clientes han demostrado inconformidad, lo que "termina favoreciendo a establecimientos informales que no tienen reparo al momento de incumplir con las regulaciones del sector", se indica en el comunicado de prensa emitido por el gremio.

Señalan, además, que actualmente enfrentan un aumento de sus precios ante la inflación en los alimentos, por lo que esta restricción "es insostenible".

Tabares afirmó que todos los capítulos de la Asociación apoyan esta solicitud.