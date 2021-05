Pese a que la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga informaron que desde hoy iniciaba la etapa 3 de vacunación para mayores de 55 años, varias personas denunciaron que han tenido problemas para acceder al biológico.

Para lograr ser vacunado contra el coronavirus, es requisito estar priorizado en la plataforma MiVacuna, sin embargo esta aún no ha actualizado los datos para este grupo poblacional.

"En la página de MiVacuna solo sale para priorizar etapa 1 y 2 no la han actualizado". "Es mentira ya que en la página de MiVacuna no han actualizado las etapa para ese rango de edad". "Estuve haciendo el procedimiento con un familiar y la página no deja acceder en esas edades", son algunos de los comentarios de las personas que han intentado realizar el procedimiento para acceder al biológico.

Al respecto, Nelson Ballesteros, secretario de Salud de Bucaramanga, explicó que el inconveniente con la plataforma no es para todas las personas. Hay algunas que si han podido vacunarse.

"Esta mañana empezamos a encontrar que algunas personas no están priorizadas pero otras si se han podido vacunar".