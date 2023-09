En dicho proceso se le hizo seguimiento a presuntas deficiencias en la planeación, seguimiento y ejecución del Convenio Interadministrativo No. 102 de 2015 el 24 de abril de 2015, con el objeto de "aunar esfuerzos en tecnología ADSL, fibra óptica e inalámbrico a 126 establecimientos educativos oficiales del municipio de Bucaramanga, dentro del programa conexión total - Red Educativa Nacional que lidera el MEN..."

Carolina Rojas, ex secretaria de Educación de Bucaramanga

Carolina Rojas, ex secretaria de Educación de Bucaramanga

Así las cosas, el ente del Ministerio Público encontró que no se realizó la suspensión oportuna del servicio de Internet en los periodos de vacaciones, en los que los niños no estaban asistiendo a las aulas no se estaba haciendo uso del mismo.

Por tal motivo, la Contraloría resolvió fallar con responsabilidad fiscal por $339.179.167 contra la ex secretaria de Educación de Bucaramanga en 2015, año en el que ocurrieron los hechos, Carolina Rojas Pabón y al subsecretario de la misma cartera, José Alfredo Bojacá Zambrano.

Le puede interesar: Con nueva calcomanía, las autoridades refuerzan medidas de seguridad en el servicio de taxi en Bucaramanga

El órgano de control advirtió que “contra la presente providencia procede únicamente el recurso de Reposición ante la Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la Contraloría General de la República”.

Otro contrato 'fallido' según la Contraloría