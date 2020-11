Por posible segundo pico de contagios de COVID-19 en Santander, piden mantener medidas de autocuidado

Pese a los avances para enfrentar al coronavirus, la pandemia aún no finaliza. En Santander, por ejemplo, no se descarta una segunda ola de contagios. Si las personas no obedecen a los protocolos de bioseguridad, se corre el riesgo de que la situación empeore.

Uno de los expertos que ha expresado preocupación, es Luis Francisco Silva, director médico de la Clínica Chicamocha, quien afirma que el número de pacientes con sospecha de COVID-19 ha aumentado en el transcurso de las últimas dos semanas.

“Han incrementado las consultas por esta causa. Antes, en un día normal entre semana, llegaban dos o tres personas por esta situación, pero este miércoles amanecieron en el servicio de urgencias ocho pacientes. En las UCI también se ha notado un aumento, aunque todavía tenemos capacidad de respuesta”, explica.

Ante esta situación, el médico reiteró que los ciudadanos deben aplicar las medidas de autocuidado, no solo para protegerse a sí mismo sino también a sus seres queridos. “Se debe utilizar el tapabocas adecuadamente, en los centros comerciales se ve gente con la nariz descubierta o peor aún, se lo ponen en el mentón con la boca también descubierta. Eso no tiene sentido”.

El Director Médico de la Chicamocha recordó que el virus está en todos lados, no solo en las reuniones sociales o fiestas. “Si no aplicamos el distanciamiento social en los almacenes o cualquier sitio, claramente se va aumentar el riesgo”.

Recuerde que entre las recomendaciones que han entregado los epidemiólogos y las autoridades a lo largo del año, también está el constante lavado de manos y evitar aglomeraciones. “Existen los portadores asintomáticos, que adquieren el virus y no se enferman, pero sí lo pueden pasar a personas que pueden agravarse. Hay jóvenes que han sido muy irresponsables, porque como se sienten bien no prestan atención, pero están propagando la enfermedad a adultos mayores o gente con factores de riesgo”.

Pese a que en el departamento se incrementó el número de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, esto no garantiza que todos sobrevivan a la enfermedad. “Lo clave está en prevenir el contagio. El indicador en salud debe ser de cuántas personas se mantienen sanas. Lo ideal es evitar que la gente se infecte, pues aunque tengamos UCI, estas no garantizan la vida del paciente. Un porcentaje alto de los ingresados a UCI, muere”, advierte.

A su juicio, Silva reitera que la mejor forma de prevenir el COVID-19 es el autocuidado, más que las restricciones a la economía. “El manejo debe ser integral, no podemos paralizar la economía de la región, pero sí se debe garantizar que se cumpla con las estrategias para evitar los contagios”.

No obstante, considera que en los sectores o barrios con altas concentraciones de personas afectadas, sí se debería hacer un aislamiento. “Es algo que se debe revisar de forma articulada”.