¿Por qué cada vez se respeta menos a los peatones en Bucaramanga?

Un habitante de Real de Minas, que a menudo hace uso del paso peatonal ubicado en la calle 61 con carrera 8, que da acceso a Plaza Mayor, el pasado fin de semana vivió una situación riesgosa, que la atribuye a un imprudente conductor.

El hombre narró que, antes de cruzar, se percató de verificar que la vía estuviera libre para que pudiera avanzar sin que los vehículos debieran frenar de repente para darle paso.

“Varias motos se detuvieron y decidí cruzar. Cuando iba en la mitad del pompeyano (resalto) un taxista siguió de largo y me alcanzó a golpear con el espejo retrovisor”.

El peatón narró que “cuando le hice el reclamo al conductor, su reacción fue de detener el auto, sacar una cruceta de su baúl y con insultos amenazó con agredirme. Un motociclista que presenció lo ocurrido acudió a increparlo, por lo que el taxista decidió subirse a su carro lleno de rabia y marcharse”.

Lea también: Liquidarán concesión que maneja peaje de La Mesa de Los Santos

Una situación similar ocurre en el barrio Bucaramanga, allí fue instalado un puente peatonal para dar paso a los caminantes por la transitada vía a Girón, en el sector aledaño a la planta de gaseosas. La estructura es usada de manera frecuente por estudiantes y adultos mayores.

Sin embargo, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, Idelba Villamizar, denunció que “desde hace cerca de tres meses, varios motociclistas decidieron usar el puente como vía para evitar ir hasta un retorno ubicado metros abajo, y acceder al costado derecho de la vía. Por la pereza ponen en riesgo la vida de los que por allí transitan”.

La comunidad decidió, en dos ocasiones, instalar barreras de madera para impedir el paso de las motos, pero fueron destruidas igual número de veces. Los líderes barriales optaron por grabar a los infractores y subir el material a las redes sociales.

Le puede interesar: Ya son 35 los casos positivos de Viruela Símica en Santander

Sectores más irrespetados

Según datos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el centro de la ciudad y el sector de Cabecera del Llano, son las zonas donde “se observa mayor invasión al espacio del peatón”, ya sea porque conductores se parquean en espacios como cebras, andenes e intersecciones, o porque simplemente no atienden la señal de disminuir la velocidad o detenerse, de ser necesario.

Una de las cifras que preocupa es que desde enero de este año hasta agosto de la misma vigencia, 16 peatones han perdido la vida en accidentes de tránsito, muchos de ellos por exceso de velocidad de conductores.

Un ‘salvavidas’ de corazón

Juan Carlos Ballesteros es un ‘campanero’ de buses en Real de Minas, su misión es anunciarles el tiempo a los conductores de estos vehículos. Él les informa cuántos minutos su compañero de ruta le lleva de ventaja.

Sin embargo, ante el alto flujo de peatones que por allí circula y el ‘acelere’ de algunos conductores que no paran, Ballesteros comenzó a ayudar a pasar la gente haciendo señal de pare con la tabla en la que lleva los tiempos. Un día una persona le obsequió una paleta de “Pare y Siga” con la que ayuda a decenas de peatones a cruzar la transitada avenida de la calle 61.

“Aunque mucha gente me ha ‘tirado’ el carro o la moto encima y otros me han insultado, hago una labor social. Lo que queda de uno es lo que se haga por los demás. Quien no vive para servir, no sirve para vivir, ese es mi lema”, afirmó.

Por su parte, el director de Tránsito de Bucaramanga, Iván Rodríguez, expresó que se adelanta una demarcación visible en las cebras de las 48 intersecciones más transitadas de la ciudad. “Se demarcaron con fondo o base roja y el objetivo es destacar estas franjas, reforzar su color para advertir a los conductores que esta es un área de prelación del peatón y se debe respetar”, destacó.

Además, el funcionario aseveró que con el apoyo del grupo de educación vial “se realizan actividades pedagógicas dirigidas a los conductores de vehículos, todos los días abordamos a estos actores viales en distintos puntos para invitarlos a dejar libre las cebras y pasos del peatón con el fin de permitir que estos usuarios crucen la vía de manera segura”.

Es de recordar que “la velocidad en zonas escolares y residenciales será hasta de 30 kilómetros por hora”, según el Código Nacional de Tránsito.