$!¿Por qué la cifra de contagiados con Covid-19 en Santander es ‘pequeña’ y no crece?

“Desde Bogotá también han preguntado sí la cifra es verdad y te puedo decir que sí, es cierta. No se están omitiendo datos. Esos son los casos que hay. Lo que tenemos claro es que las pruebas que se están pidiendo se procesan y de la toma al resultado no pasan los tres días. Pero tenemos la inquietud de que puede haber más contagios y estamos seguros de que saldrán nuevos casos en la próxima semana”, comentó Idrovo, quien desde hace un mes lidera la sala de Vigilancia epidemiológica de casos y contactos en Santander, creada junto otras siete salas para realizar análisis permanentes de la prevención y atención de la pandemia.

Lo otro que hay que aclarar, expuso Álvaro Idrovo, doctor en Epidemiología y docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad Industrial de Santander, UIS, es que las cifras son reales y no se trata de ocultar información sino de silencio epidemiológico.

Lo primero que hay que decir, explicó el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, es que a la fecha no hay pruebas represadas ni personas en UCI catalogadas como posibles contagios, se han realizado 3.047 pruebas en los dos meses (de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud) y son solo 78 las muestras que faltan por resultados en el departamento.

Todos concuerdan en que el éxito, hasta el momento, no se debe a una sola razón sino a diversos factores que tienen que ver con la toma de decisiones rápidas y estrictas por parte del gobierno departamental, la responsabilidad de los santandereanos y la geografía del departamento, entre otras hipótesis.

Para seis expertos consultados, las bajas cifras en contagios deben dar un parte de tranquilidad, pero no significa que el departamento esté libre de Covid-19 por lo que recomiendan no bajar la guardia.

Con el reporte de contagiados que publicó el MinSalud el pasado 6 de mayo, en el que no hubo ningún positivo en Santander, las dudas mezcladas con un poco de optimismo invadieron las redes sociales y los chats familiares.

Así las cosas, estas serían las cinco razones por las que, según expertos médicos y epidemiólogos, la cifra de positivos en Santander no sube drásticamente:

De acuerdo con Víctor Castillo, médico cirujano cardiovascular y presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, “los muertos no se pueden esconder. Los enfermos en las puertas de los centros médicos tampoco. El 5 de mayo hice ronda por los diferentes hospitales y se refleja la realidad de que no han aparecido casos nuevos ”.

Los casos reportados, de acuerdo con Juan José Rey, Magister en Epidemiología y decano de la Facultad de Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, son coherentes con lo que los servicios de salud están detectando. “Es decir, sería alarmante si el sistema dice un número muy bajo y los servicios de urgencias o UCI, dicen lo contrario con altos números de pacientes. Pero este no es el caso”.

1- Rápido, drástico y efectivo

Antes del 6 de marzo, fecha en la que se conoció el primer caso de Covid-19 en Colombia, la Gobernación de Santander junto con mandatarios del área y varios expertos en virus se reunieron para estudiar cuáles serían las medidas que debían implementar primero para prevenir la propagación de la pandemia.

Por eso se acopló un punto de control en el Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga para revisar y hacerle seguimiento al mayor número posible de pasajeros. Además, el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, tomó otras decisiones que habrían permitido que el virus no se esparciera. Para los expertos, el cierre de fronteras fue uno de los más importantes.

“El Gobernador y los alcaldes se adelantaron a las medidas de Presidencia. Cerrar la frontera fue muy positivo. El impacto en otras ciudades está referenciado a la cantidad de gente que llegó en el área de expansión del virus cuando salta el océano, especialmente por el espacio aéreo”, dijo Rey.

Para Alexander Torres Prieto, epidemiólogo de la Gobernación de Santander, otra buena medida fue cerrar las cárceles “desde temprano, en época de prevención, y cuando iban a trasladar internos desde Villavicencio no se dio el aval. Y no permitir visitas también ha funcionado, para no ponerlos en riesgo”.

En esto también concuerda Víctor Castillo, pues él cree que no solo se trata de una población juiciosa sino de unos gobernantes que ’han hecho la tarea’.

“La gente sale porque tiene hambre, entonces tanto la Gobernación como lo alcaldes repartieron mercados y entregaron alivios económicos y mitigaron eso un poco, también de la mano con empresa privada. La cárcel fue atendida rápidamente y la Cámara de Comercio de Bucaramanga les llevó tapabocas y alcohol. Esta buena atención a la pandemia arrojó buenos resultados”, comentó Castillo.