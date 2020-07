Charles Johansson y Juan Pablo Camacho son dos empresarios bumangueses, dueños de una pizzería en la ciudad. A través de las stories de Instagram cuestionaron la crítica que recibieron por parte de una cuenta que se dedica a probar y opinar de la gastronomía de la ciudad.

Su particular forma de referirse a la situación causó revuelo en las redes sociales, al punto que desde el miércoles en la noche #Manjaran es tendencia en Twitter.

"Nos encantó que el domicilio llegó rápido y la pizza caliente, pero caliente de verdad (como debe llegar una pizza), de sabor estaba bien, buena pero no deliciosa ... es cuestión de gustos", se lee en el post del foodie.

Al parecer, esa crítica, que no estuvo del todo mal, molestó a los empresarios, quienes a través de las redes sociales dieron cuenta de su inconformidad.

"Son páginas que se encargan de dar una opinión personal con la que no estoy de acuerdo, no son objetivos, no son nada", indicó Juan Pablo López, uno de los propietarios de la pizzería.

A este comentario, Charles Johansson, el otro propietario, mencionó "se creen críticos gastronómicos y no han salido de Bucaramanga, no han ido ni a Lebrija".

Sin embargo, lo que estalló las redes sociales fue el siguiente comentario: "Es una pizzería neoyorkina y el que ha estado en Estados Unidos sabe que es una pizza de one dollar, two dollars y te sientas en la calle y te la comes. Las personas que han estado en Estados Unidos nos dicen me acaban de recordar en Manhattan”, (SIC) que dio pie a la tendencia #Manjaran.

A raíz de esa comparación, las personas no han dejado de comparar al Distrito de Nueva York con la capital de Santander.

A pesar de que los empresarios se percataron de eliminar los videos y pedir disculpas por los comentarios, todo quedó grabado. Desde el miércoles por la noche y este jueves, las redes sociales han estado inundadas de comentarios que hacen referencia a esta situación.