$!¿Por qué nadie habla de la liquidación de Metrolínea?

En concepto del concejal Jaime Andrés Beltrán, “la liquidación de Metrolínea sigue enredada. A ese sistema se le invirtieron 50 mil millones de pesos más de la plata del Municipio, aun cuando se sabía que era un sistema moribundo. ¿En qué se gastaron esa plata?”

Y añadió: “Los mayores afectados con todo esto son los ciudadanos porque, por lo que vemos, no hay un plan de choque para después de la liquidación. ¿Van a arrastrar a la gente a subirse a la piratería?”.

“Hasta ahora nos han dado puras evasivas sobre si se va a liquidar o no Metrolínea. La ciudad y el área metropolitana viven un caos de movilidad sin precedentes. No hay proyección, no hay una ruta, no hay autoridad ni gobierno en cuanto a movilidad se refiere”, agregó.