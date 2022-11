$!‘Preocupa ejecución de obras en las provincias Guanentina y Comunera’

Un balance agridulce se llevó Prosantander, el gremio de los empresarios de la región, luego de visitar junto a funcionarios del Instituto Nacional de Vías, Invías; la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, y algunos veedores, al menos tres proyectos de infraestructura vial en las provincias Guanentina y Comunera.

Si bien es cierto que las obras visitadas avanzan, algunas a buen ritmo, hay otras que aún están retrasadas, e incluso presentan riesgos por el vencimiento del contrato, mientras se esperan más adiciones en dinero para poder finalizarlas.

Marcela Gualdrón, miembro de la Veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, afirmó que el balance de estas obras es agridulce, además de incierto. Agregó, por ejemplo, que un proyecto como la variante de San Gil, que busca descongestionar el tránsito en el interior del municipio y esquivar el tráfico pesado, registra varios retrasos.

Por su parte, Luis Prada, presidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, expresó su preocupación por el mínimo avance en las obras, y más cuando estos retrasos no son por falta de recursos.

“El problema no es el dinero. El problema es la lenta ejecución de los proyectos. No hay avances notorios en las obras. En algunos casos, como en el Aeropuerto de Los Pozos, en San Gil, se evidencia que no hubo certeza, ni planeación. La terminal está acabada, pero sin amoblar”, cuestionó el Presidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros.

Si bien es cierto que en obras como la variante de San Gil hay recursos, pero falta ejecución, hay proyectos viales como el corredor Curos - Málaga que presenta dificultades.

Por eso el director regional del Invías, Edgar de Jesús Rojas, pide a los gremios de la región unirse en un solo llamado al Gobierno Nacional: adelantar vigencias futuras para ejecutar los proyectos sin contratiempos.

En este caso, según Rojas, el contratista tiene la capacidad técnica para operar. Si se acepta ese pedido, el tiempo de la obra podría pasar de ocho a solo cuatro años en ejecución. “Falta voluntad”, afirmó el Director del Invías.

Esta entidad también tiene en estudios una doble calzada que iría desde Curos hasta Piedecuesta, para poder agilizar el tráfico por esta vía nacional, la cual según estimaciones podría tener un costo de $200 mil millones, invirtiéndose buena parte de ese dinero en compra de predios. De igual forma está en estudios una paralela a la autopista de Bucaramanga para descongestionar esta arteria vial.

Aeropuerto Los Pozos, San Gil