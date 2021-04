Preocupación por aumento entre $2 mil y $3 mil en el valor de la carne en Bucaramanga y el área

Andrés Cárdenas, vendedor de carne por más de 10 años en un punto de San Francisco en Bucaramanga, pasó de ofrecer la libra de este producto de $8 mil a $11 mil en menos de dos semanas.

“Está caro el producto porque a nosotros nos está llegando más costoso como desde comienzo de año. Y creemos que seguirá subiendo”, comentó Cárdenas.

Esta alza de la que habla el vendedor, según Anderson Rico directivo de la Asociación de Surtidores de Carnes de Santander, Asurcarnes, está sucediendo desde diciembre, pero solo hasta hace unas semanas el consumidor final comenzó a notarlas.

“El precio de ganado en pie subió más del 50% entre diciembre y hasta la fecha. Falta ganado porque todo lo están exportando y eso lo denunciamos a comienzos de marzo. Como lo que queda es escaso, los precios están altísimos”, explica Rico.

El mismo panorama lo vive Jeison Castañeda, vendedor de este producto de primera necesidad. “Nos están perjudicando. De venderla a $8.500 pasó a $12 mil. El problema es que todos los días está subiendo el ganado y ahora le estamos compitiendo al dólar. Las ventas se han bajado y no queremos que los clientes se vayan. Pero la culpa no es de nosotros”.

De acuerdo con el vocero de Asurcarnes, los comerciantes de carne al por mayor estaban asumiendo los costos del alza, pero como los precios siguen disparados tomaron la decisión de subirle al producto.

“Nosotros no quisimos subirle a la carne porque la gente deja de comprar y sería peor. Pero ya no resistimos. Al cliente no le hemos subido más del 15%; Si subiéramos lo que nos han subido a nosotros, la libra estaría a 16 mil pesos. No se trata de capricho, se trata de resistir o nos vamos a quiebra”, indicó.

Esta alza, que ya comenzó a afectar al bolsillo de los ciudadanos pues una familia de cuatro personas estaría gastando diariamente cerca de $3 mil de más en carne, se demoraría en frenar pues Rico asegura que no hay protección del hato ganadero por parte de las autoridades.

Esto quiere decir que todo el ganado está siendo exportado sin proteger o delimitar cierta cantidad para el comercio local.

“Es falta de control del Ministerio de Agricultura, falta de protección del hato ganadero del ICA y una ambición desmedida de los ganaderos porque no tienen tasa de precios diferencial para Colombia y para exportación. Pero esto sucede porque el mismo MinAgricultura no establece este tipo de protección”, indicó Rico.

El directivo de Asurcarnes también explicó que tanto ellos como las Plantas de Sacrificio han intentado comunicarse con MinAgricultura pero no han tenido respuesta. “Queremos movilizarnos hasta Bogotá a pedirle al Gobierno Nacional que nos atienda. Ya en varias ciudades capitales del país están sufriendo y se están quejando por lo mismo. Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, incluso en el Llano que es un gran productor de ganado, están teniendo el mismo inconveniente y no hay solución a la vista”, expuso.

Al respecto, la Asociación de Frigoríficos de Colombia, aseguró que el país llegó a un desabastecimiento de ganado y a una temporada precios altos en la carne como consecuencia del aumento sin control de las exportaciones de ganado en píe.

“En el 2017 teníamos un precio promedio de $4.774 contra un precio alcanzado de $6.300 en el 2021. Este aumento inusual y atípico en este periodo de tiempo demuestra las consecuencias que están generando las exportaciones de animales en pie”, manifiesta Álvaro Urrea Ruíz, presidente de la Asociación.