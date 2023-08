¡Prepárese! Los trancones por obras en el Centro Histórico de Bucaramanga irán hasta diciembre

Voces de ciudadanos

Marco Ramírez: “Estos trabajos, que parecen no tener fin, me han afectado de manera considerable. Yo soy taxista y, ante el caos que se vive por estos lados, me veo metido en grandes trancones. Yo no entiendo por qué la administración local decidió hacer al final todas las obras de una, sin diseñar un adecuado plan de contingencia vehicular”.

Antonio Acelas: “Pasar por el Centro de Bucaramanga se convirtió en una tortura. Además de los trancones, el polvo y el desorden la movilidad perjudican a peatones y a conductores. Yo no sé qué papel cumplen las interventorías, pues no toman cartas en el asunto”.