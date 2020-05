En estos momentos, El Carrasco tiene permitida la disposición de residuos sólidos hasta noviembre de 2020. Urge la adecuación de un nuevo relleno regional en Santander. La Procuraduría Regional solicitó información al respecto para conocer cómo avanza esta apremiante gestión.

¿Qué pasó con la inversión cercana a $2.600 millones que se hizo para ejecutar un estudio, que permita encontrar el sitio apto para tal proyecto? ¿Cuándo se conocerá en qué área precisa del departamento se construiría el mismo? Estas son algunas de las inquietudes que existen frente a dicho asunto.

En pasados días el procurador 24 Judicial II Ambiental de Santander, Alberto Rivera, citó a los gobiernos y a las autoridades locales al desarrollo de una mesa técnica, que tendrá lugar en la Alcaldía de Bucaramanga el próximo 12 de mayo.

El funcionario precisó que el objetivo de dicha reunión es “conocer el estado del estudio contratado con la UIS, y analizar las medidas que se deben adoptar con el fin de superar las dificultades que se han tenido en la ejecución de los trabajos de campo”.

Detalles en materia de presupuesto y relacionados con asuntos técnicos, jurídicos, ambientales, sociales y políticos se analizarán y se discutirán por parte de los asistentes a este encuentro.

A esta mesa técnica fueron convocados: El Gobernador de Santander, los Alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga y de Lebrija, el Juez 15 Administrativo Local, el Rector de la UIS, los Directores del AMB y de la Cdmb, entre otros. El Director de la Anla, el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, el Superintendente de Servicios Públicos participarán de forma virtual.

Se definirá “el futuro del convenio”

La Universidad Industrial de Santander, UIS, y el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, hicieron un convenio por cerca de $2.600 millones para la ejecución del referido estudio, que se compone de tres fases y que debió concluir en marzo pasado.

No obstante, desde diciembre de 2019 no registra avances esta investigación, que tiene pendiente el desarrollo de su tercera fase. En tal etapa, los investigadores deben hacer visitas en campo, que no se han logrado debido a la oposición de la comunidad.

El pasado 5 de marzo, se llevó a cabo un encuentro con habitantes de Lebrija para discutir dicho proyecto. Ese día, los ciudadanos dejaron claro su rechazo ante la ejecución del estudio en zona rural del municipio.

Hélbert Panqueva, asesor jurídico del AMB, informó a Vanguardia que “se analizará la solicitud que hizo la UIS, de liquidar el convenio, debido a problemas de seguridad por la oposición de la comunidad. El 12 de mayo se revisará cuál es el estado del estudio y el futuro del convenio”.

Dato: Dicho estudio analizó cerca de 3.858 kilómetros cuadrados de terrenos, en 413 veredas de 16 municipios de Santander.