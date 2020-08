“Profe, gracias por no abandonarnos”, la conmovedora carta de una niña a su profesora en Bucaramanga

Con más de quince años de experiencia en el campo de la docencia, esta profesora de primaria y formación universitaria relata que le dio emoción la carta que una sus estudiantes le escribió para felicitarla el día de su cumpleaños.

“Ese día hicimos el encuentro virtual de costumbre con los niños que cuentan con conexión, ellos me felicitaron y a mi WhatsApp me llegó una foto con una carta de cumpleaños súper hermosa de Nicole, una estudiante muy aplicada e inteligente. El mensaje más fuerte fue el ‘gracias por no abandonarnos’, sin duda me conmovió mucho ya que eso fue iniciando la cuarentena y desde el primer día he estado conectándome con ellos”, expresó la docente.

Una carta con un título color fucsia, decorada con corazones de muchos colores, escrita a lápiz con una caligrafía clara, algo torcidas las letras, pero un mensaje conciso que consagraba lo siguiente:

Feliz cumpleaños

Te deseo un buen cumple y has sido la mejor profesora del mundo, gracias por todo y por enseñarme todo lo que sé, que sigas cumpliendo hasta el año diez mil, de Nicole para la profe Sandra, te quiere Nicole, que sigas siendo así de buena cada día te doy gracias que Dios te bendiga y te proteja de todo mal y peligro.

Gracias por no abandonarnos.

Una semana antes de iniciar los encuentros virtuales, ella capacitó a los padres y a los niños en las plataformas que utilizarían para hacer las videoconferencias con el fin de que no tuviesen ningún inconveniente.

Realizó una encuesta por el grupo de WhatsApp y tres de 35 niños tenían computador y el resto tenían celular para acceder. El 79% de los 35 tenían acceso a internet, sin embargo, algunas veces no se conectan ya que sus padres salen a trabajar y se llevan el dispositivo.

Es por esto que decidió crear la estrategia ‘El celular viajero’, compró un celular con internet ilimitado y dicho dispositivo irá rotando cada tres días entre los niños que nunca han podido conectarse para que así todos puedan tener la experiencia de aprender y al mismo tiempo ver a sus compañeros.

“Durante cuatro días a la semana nos conectamos a las dos de la tarde. Tengo un grupo de WhatsApp informativo con los padres, allí donde comparto las actividades, anuncios y actividades, todo lo relacionado de la semana. Realizo con los niños videoconferencias personalizadas y también grupales”, explicó.

Algo que resaltó esta licenciada en Lengua Castellana y Comunicación es que lograr acaparar la atención de los niños en las pantallas es mucho más complicado por los constantes distractores que tienen ellos.

Enfatizó que es importante asignar un lugar específico para que ellos se conecten, “los niños deben tener un espacio donde estén solos y se dispongan al encuentro virtual, algunos no tienen un lugar específico, la otra vez le hice llegar un escritorio a una alumna que se pasaba toda la videoconferencia recorriendo con el celular la casa, ahora está sentadita”.

Si algo ha descubierto en esta cuarentena desde su labor como profesora es que los seres humanos somos muy indisciplinados; algunos al inicio tomaron esta cuarentena como vacaciones y dijo que algunas veces no hay un hábito por parte de los padres de familia.

González considera que esta pandemia ha tenido muchas etapas en los niños. Al principio ellos lo tomaron como un descanso, se mostraban felices, descansaditos y contentos.

La segunda etapa fue la saturación ya que los colegios estaban en el proceso de probar varios métodos para hacerle frente a esta situación y pues ellos se veían fatigados y cansados en las clases.

Y la tercera etapa, que es la actual, ellos ya quieren volver al colegio y ver a sus compañeros, manifiestan que están aburridos.

“Lo más bonito de trabajar con los niños, es que ellos sienten un amor puro y un amor permanente y así no lo vean a uno presencialmente le dicen que lo quieren mucho, los niños mantienen esa ilusión ya que no se agobian tanto al no saber la magnitud de la pandemia”, mencionó.

A los padres

El mensaje que esta docente le quiere expresar a los padres de familia es el siguiente:

“Les digo que si nos vencemos ante las situaciones adversas eso se verá reflejado en los niños. Parte del amor no es cumplir con las necesidades básicas, hay algo fundamental como la motivación. Que mi hijo vea que tiene que seguir caminando a mi lado. No podemos exigirles a los niños ser profesionales cuando constantemente estoy diciéndoles que no sé esto o no aprendí aquello, tiene que haber una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”.

Además, añadió: cuando se acabe la pandemia ellos recordaran todos los momentos que compartieron juntos, tendrán en su memoria esa manualidad, cuando cocinaron algo, ellos no recordarán que no pudieron salir, recordarán quienes estuvieron acompañándolos en todo este proceso. “Les digo que no se rindan”.

Sandra González tiene dos maestrías, una en Educación y otra en Políticas Públicas y Desarrollo. Es profesora del grado primaria en el colegio José Celestino Mutis y docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Expresa que ama lo que hace y es feliz enseñando.