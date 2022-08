¿Prohibir el parrillero en Bucaramanga es buena idea? Hay opiniones divididas

Aunque aún no se ha oficializado, hay voces a favor y en contra. Incluso desde ya se estaría gestando una marcha de rechazo a la propuesta.

Sin embargo, la propuesta no cayó muy bien en todos los sectores.

Agregó que esta sería una medida de forma y no de fondo y que es la suma de varios planteamientos lo que incidirá en la disminución de la inseguridad.

"Si miramos la estadística, el 90% de las personas que delinquen en moto son hombres y no podemos desconocer que más del 40% de las familias bumanguesas también se movilizan en este vehículo", indicó.

Por ejemplo que el parrillero mujer se permita y el parrillero hombre no, en zonas donde hay presencia de temas violentos.

"Si han visto los últimos videos, llegan hasta seis personas en grupo con diferentes motos y atracan, el parrillero no incide en la comisión del delito, porque hoy en día son bandas dedicadas al hurto en esa modalidad. Muchos de los hurtos son cometidos en motocicleta pero no todos, la mayoría son 'raponazos', robos a mano armada, sustracción de elementos en locales comerciales. Pretenden centrar el uso de la moto como uno de los ejes del delito y realmente es la permisividad de las autoridades", cuestionó.

"Los motociclistas estaríamos restringidos 11 de las 24 horas que tiene el día, la mitad del tiempo no vamos a poder usar la moto a pesar de que sea en la noche. Se reduce el tiempo de uso pero no los costos, pues los impuestos se siguen pagando", dijo Guerrero.

"Nosotros pagamos impuestos y otra clase de aristas para poder tener nuestras motos y esos dineros terminan en las arcas de las administraciones, que no nos garantizan nuestros derechos sino que por el contrario, nos aplican restricciones, eso no tiene lógica", argumentó.

"La suma de medidas como estas de alguna u otra manera limitan la posibilidad de que los delincuentes hagan de manera abierta lo suyo y eso nos lleva a tener que mirar otras vertientes como el tema migratorio, en donde hay que hacer un control más profundo. Se debe trabajar en el tema de cámaras en la ciudad. El tema de los operativos de tránsito y policía no pueden estar pensados solamente en hacer comparendos de pico y placa, deben estar enfocados en el tema de las motos que no tiene papeles, que son las que usan para delitos y en los carros que no tienen ninguna legalidad. Si el delincuente siente que la presencia de la policía está en todo lugar va a tener que reducirse el índice de seguridad en la ciudad", resaltó.

Por su parte, José Velásquez, veedor de Poder Motero, indicó a Vanguardia que apoya la medida tomada ayer en el Consejo de Seguridad.

"Si nosotros los motociclistas hemos sido víctimas de atracos en moto tenemos que hacer el sacrificio, para que entre todos logremos un beneficio para la ciudad y para nosotros mismos. No es posible que sigan matando gente desde una moto. Si queremos que haya seguridad debemos aceptar la restricción en ciertos sectores", señaló.

En redes sociales los comentarios no se han hecho esperar. Horas después de conocerse la propuesta esto es lo que opina la ciudadanía: