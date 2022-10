Proponen unificar Direcciones de Tránsito del área metropolitana de Bucaramanga

Unificar las Direcciones de Tránsito del área metropolitana, a fin de evitar la disparidad de las decisiones viales que se toman en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca, fue la propuesta que hizo el director nacional de Tránsito y Transporte, Emiro José Castro Meza.

Eliminar la burocracia que se detecta en dichas oficinas y garantizar que las decisiones de movilidad sean realmente metropolitanas, son las razones que él esgrime para evidenciar esta propuesta.

De acuerdo por lo planteado por el funcionario, esto se debería hacer a través de un recurso jurídico en el que los cuatro alcaldes de esos municipios logren unificar tales dependencias, garantizando además que el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, sea una autoridad de transporte y también de tránsito.

A su juicio, tener un solo órgano de movilidad que opere en el área y que además regule y controle el tráfico vehicular, serviría para liderar la planificación y la expedición de medidas en materia de transporte, así como la promoción de medios alternativos, como el caso de la bicicleta.

Los cuatro territorios ya están prácticamente integrados unos con otros y, a juicio de la autoridad, es irónico que hasta cierta calle se aplique una normativa, y que solo metros más adelante ya rija otra. Una de ellas, por citar solo un ejemplo, es la del ‘pico y placa’, que solo rige en la capital santandereana.

“Eso es un imperativo que tienen que rayar ya la consciencia de todos los alcaldes. Los límites para el control de Tránsito no pueden seguir siendo los límites estructurales de las ciudades. Aquí el control vial debe ser para todos igual; sobre todo, en un área metropolitana tan construida como la de Bucaramanga”, recalcó Castro Meza.

“Floridablanca tiene un cuerpo operativo, pero se está quedando pequeño; Piedecuesta creo que no tiene cuerpo operativo en este momento o tiene uno muy reducido; Girón, según lo que he analizado, tiene uno insuficiente, tendrá máximo uno o dos agentes de tránsito operativos y no está controlando operativamente; y Bucaramanga no dispone de la suficiente potestad para tomar decisiones en el resto de ciudades”, añadió.

Reacciones

La propuesta oficial puso a pensar a muchos ciudadanos y a las propias autoridades viales, quienes les ven sus ‘pros’ y sus ‘contras’.

En la actualidad, el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, es la autoridad encargada de la planificación del territorio metropolitano de forma integral, pero hay decisiones de movilidad que no se unifican y generan traumatismos entre los conductores.

Para Héctor Gerardo Cáceres, exdirector de Tránsito de la capital santandereana y consultor en asuntos de movilidad, “será clave hacer estudios y análisis muy profundos, porque unificar estas oficinas no resulta una acción tan fácil de ejecutar”.

Si bien dijo que tener cuatro entidades de Tránsito en un área relativamente pequeña, como la conformada por los cuatro municipios, no es práctico, “unificarlas tiene complejidades para su realización, sobre todo en materia jurídica y económica”.

A su juicio, el primer escollo a resolver es la liquidación de personal que trabaja en cada Dirección de Tránsito, lo cual generaría altos costos por indemnizaciones.

Por su parte, Iván Rodríguez Durán, director de Tránsito de la capital santandereana, aseguró que “esta es una medida que hay que revisar; sin embargo, no se descarta...”

“Definitivamente, eso es algo que hay que revisar muy bien porque hay unas competencias de carácter local, unas autonomías que hay que entrar a revisar. Es una alternativa igual que todo, pero tendremos que revisar si es viable o no”, reiteró.

Vale mencionar que esta propuesta se planteó en la firma del Pacto Metropolitano por la Movilidad y, por ahora, es objeto de análisis.

Un dato curioso para terminar: en ciudades de España no existen organismos de Tránsito, sino secretarías de movilidad.