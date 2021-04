Pruebas de Covid gratis en Bucaramanga para quienes hayan viajado en Semana Santa

Terminada la Semana Santa, fueron cientos los bumangueses que retornaron a sus labores luego de realizar viajes a distintas partes del país.

Ante esta situación, el alcalde de Bucaramanga hizo una invitación a esas personas que viajaron, para que se acerquen al Hospital Local del Norte y se realicen prueba COVID-19 de manera gratuita para descartar posibles contagios.

Cabe recordar que este lunes, el mandatario local implementó nuevas medidas para combatir la pandemia.

Ya no habrá pico y cédula, pero sí toque de queda todos los días desde las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. desde este lunes 5 de abril hasta el 19 del mismo mes.

Los estudiantes que ya habían ingresado a alternancia académica, también permanecerán con clases virtuales hasta la misma fecha.