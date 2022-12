$!¿‘Pupitrazo’ en el Concejo de Bucaramanga para aprobar modificaciones al POT?

Vanguardia entrevistó al Presidente del Concejo de Bucaramanga, Carlos Barajas, quien además de controvertir tales señalamientos también aseguró que la discusión y el estudio del proyecto en mención se realizarían desde inicios de 2023, y no en la vigencia actual.

“El proyecto no ha llegado al Concejo”

Durante el actual periodo de gobierno se multiplicaron las quejas ciudadanas acerca de negocios que se abren y operan en zonas que no están habilitadas en el POT, como talleres de mecánica y establecimientos de venta de licor, entre otro tipo de actividades.

Esta es una de las principales preocupaciones de muchos bumangueses, que se modifiquen las áreas residenciales y se extiendan las zonas comerciales en barrios y vecindarios.

“El proyecto del POT no ha llegado al Concejo. Y si llegara mañana o el próximo lunes, por poner ejemplos, como Presidente del Cabildo me comprometo a cumplir los tiempos de la socialización, lo que implica que este trámite quedará para la vigencia 2023. No vamos a votar una actualización del POT a ‘pupitrazo’ ni tampoco mientras la gente está celebrando la Navidad. Seremos muy responsables”, recalcó Carlos Barajas, quien concluye su periodo como Presidente del Concejo de Bucaramanga el próximo 31 de diciembre.

Los informes oficiales del Municipio dan cuenta de las más de 2.000 quejas, reclamos y solicitudes presentadas por la ciudadanía en 2021 ante la Alcaldía de Bucaramanga, por negocios que operan infringiendo el POT.

“Este trámite queda para la vigencia entrante, con la Presidencia del Concejal Javier Ayala, y la mesa directiva conformada con Luis Fernando Castañeda y Cristian Reyes. Ellos serán los encargados de agendar la discusión del POT”, precisó Barajas.