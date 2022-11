$!¡Qué desorden! Pasajeros denuncian caos en ingreso y salida del Aeropuerto Palonegro

A pocos días de iniciar la temporada del año con mayor aumento en la cantidad de viajeros y turistas, se agudiza el caos vehicular en las zonas de ingreso y de salida del Aeropuerto Internacional Palonegro, ubicado en Lebrija.

Se perdió el orden y los controles rigurosos que anteriormente existían en materia de movilidad en los niveles inferior y superior, por donde ingresan y salen los pasajeros de dicha terminal aérea. En ‘hora pico’, cuando más arriban y despegan vuelos, como por ejemplo las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., los problemas empeoran.

Tanto así que incluso se han registrado roces y amagues de riñas, de acuerdo con lo denunciado por líderes del gremio de taxistas. En aquellos momentos en los que incrementa el flujo de viajantes la circulación de automotores resulta afectada, debido a conductores que estacionan vehículos particulares en sitios prohibidos.

Miembros del transporte especial y del servicio de taxi manifiestan además que, debido a la falta de controles, se disparó la oferta de transportistas informales en las afueras del aeropuerto, otro factor que agudiza los problemas de movilidad.

Viajeros y taxistas concordaron en señalar que tales afectaciones se originaron desde hace 20 días aproximadamente, debido al retiro de varios uniformados de la Policía que ejercían labores de vigilancia y control en las zonas de ingreso y de salida.

La semana pasada la Policía Nacional confirmó el retiro de decenas de uniformados que se habían dispuesto en seis aeropuertos del país (Bucaramanga, Barrancabermeja, Cúcuta, Santa Marta, Riohacha y Valledupar), terminales aéreas que son administradas mediante concesión por parte de la firma Aeropuertos de Oriente S.A.S.

El convenio que existía entre la Policía y Aeropuertos de Oriente se terminó. Sin embargo, las directivas de la Policía aseguraron que sí se mantendrán los uniformados dispuestos para las tareas de antinarcóticos.

De acuerdo con lo señalado desde la Alcaldía de Lebrija, actualmente se adelantan mesas de trabajo con diferentes autoridades y actores involucrados, con el propósito de hallar una solución frente a la falta de personal de vigilancia y control.

“Eran cerca de 20 policías los que se tenían dispuestos en el Palonegro, y ahora no se ve ni uno solo. Quedamos desprotegidos, sin autoridad. Esta mañana unos colegas casi se van a los golpes, tuvimos que interceder para que no se pelearan, y todo fue porque uno de ellos no respetó la fila que se debe hacer para la espera de pasajeros”, manifestó Henry Mantilla, representante del Comité de Taxistas del Aeropuerto.