¿Qué está pasando con el Nido Sísmico de Bucaramanga?

Una vez más en la tarde del miércoles se percibió un movimiento sísmico en Santander. Ya son siete eventos de magnitud superior a 4.0 los que se han presentado en el departamento en las últimas dos semanas.

La continuidad de estos temblores ha prendido las alarmas. Los mismos ciudadanos aseguran que nunca antes habían sentido que “la tierra se moviera tanto”. Están intranquilos. Y aunque hasta el momento no se han presentado afectaciones, las Unidades de Gestión del Riesgo de Desastres, los organismos de socorro y hasta las mismas comunidades están atentos ante cualquier amenaza que representen.

El nido sísmico de Bucaramanga es la segunda zona de mayor sismicidad intermedia en el mundo. Es muy común que en este punto se registren dos sismos de baja magnitud al día; incluso una vez al mes se reporta un movimiento mayor a 4.5 de magnitud.

Sin embargo, los santandereanos han vivido un mes de julio muy movido, así que ante lo inusual de los movimientos, el geólogo Francisco Velandia, asociado a la Escuela de Geología de la Universidad Industrial de Santander, explicó que, aunque no se sabe muy bien qué pasa, hay algunas hipótesis.

“El nido es de los más activos del mundo. Eso lo sabemos. Pero a qué se debe, no lo sabemos muy bien. Es una relación de placas tectónicas que se han hundido y que están muy frías y profundas. Entonces hay expertos que aseguran que es el roce entre dos placas y otros que dicen que es una placa que se está rompiendo, se está desgarrando”, dijo Velandia.

Germán Ojeda, PH.D. en geofísica y gerente de Subsuelo 3D SAS, aseguró que la causa exacta y precisa de por qué existen tantos sismos en Los Santos todavía no se conoce porque la tecnología humana no ha llegado a esas profundidades.

“Toda la información que tenemos de allá es información indirecta. No es posible hacer un pozo que penetre 150 kilómetros para ver con una cámara qué está pasando. Hay varias hipótesis, la deshidratación de algunas rocas o choque entre placas. Pero no hay que alarmarse”, explicó Ojeda.

Este mismo llamado lo hizo Marta Calvache, directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, SGC, quien pidió calma combinada con preparación.

Según ella, hay que ver más allá del sismo porque no solamente es importante que el sismo ocurra y su magnitud sino cómo diseño, cómo construyo y cómo esas edificaciones resisten.

“Los sismos que han ocurrido en Bucaramanga, aún el de marzo de 2015, están muy por debajo de lo que dice la norma de construcción que deben soportar las edificaciones. Entonces es cierto que se siente fuerte el movimiento y asusta, pero los sismos son muchísimo más pequeños de lo que puede aguantar una construcción”, puntualizó la directora de Geoamenazas del SGC,

Los expertos también hacen énfasis en que “en este momento y con la tecnología del siglo XXI nadie puede predecir un sismo. Los sismos que se sienten en Bucaramanga provienen del Nido y es bueno porque, aunque el temblor tenga una magnitud muy grande, siembre viene desde un sitio muy profundo. Los bumangueses debemos estar tranquilos pero educados”, comentó Ojeda.

Carlos Fernando Lozano Lozano, director del Observatorio Sismológico del Nororiente Colombiano de la Universidad de Santander - Cdmb, aseguró que estos eventos sísmicos que han ocurrido recientemente tienen la particularidad que se han originado en el denominado ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’, el cual corresponde a una concentración de eventos sísmicos que se producen a una profundidad promedio de 150 kilómetros.

Sin embargo, el experto fue claro en señalar que es muy extraña la frecuencia y la magnitud de los movimientos telúricos, ya que “el foco sísmico ubicado en esta región es muy dinámico. El promedio es de casi 20 eventos al día. No obstante, la mayoría tienen una baja magnitud”.

En cifras puntuales, la Red Sismológica Nacional de Colombia destacó que durante 2019 ocurrieron 11.563 eventos sísmicos con epicentro en el territorio santandereano. De estos, 64 fueron de magnitud igual o mayor a 4.0.

¿Qué hacer ante un Sismo?

Luis Ortega, jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Bucaramanga confirmó que hasta el momento no se han registrado emergencias ni afectaciones en la ciudad.

El llamado es a mantener la calma y a que los ciudadanos tomen acciones preventivas.

Es decir, lo primordial es verificar que la infraestructura de los lugares que habitamos sean sismo-resistentes, además debemos contar un maletín de emergencia que contenga botiquín, linterna, radio con pilas, agua, alimentos no perecederos, ropa, medicamentos formulados y silbato.

El funcionario también sugiere no correr mientras la tierra se está moviendo, no utilizar vehículos, alejarse de las ventanas y objetos que puedan caer, alejarse de árboles y redes eléctricas, no utilizar ascensores y una vez termine el temblor diríjase a los lugares seguros o puntos de encuentro previamente establecidos.

En caso de que se evidencie alguna afectación, se deben reportar los daños a organismos como la Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos o Policía Nacional.

Por otro lado, se sugiere tener un plan de emergencia familiar.