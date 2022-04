Mañana tendrá lugar una de las fiestas electrónicas más esperadas, el Rooftop Festival. Será en el Club náutico acuarela, en la Mesa de los Santos. Participarán varios DJs, pero también habrá reggaeton. Y por supuesto, estarán algunos de los restaurantes favoritos de la ciudad.

Para este domingo hay varios planes. Si quieren conexión con la naturaleza: Caminantes de Santander irá al Páramo de Santurbán y De Ruta con Aleja, hará el recorrido por el Camino de Lengerke, que va de Los Santos a Jordán.

Desde las 8:00 a.m. ‘Vecinos y Amigos UIS’ se llena de espectáculos musicales, circo, teatro y juegos infantiles. El show principal estará a cargo de la banda ‘La Percumotora’, grupo que compone con señas en tiempo real.

La compañía de Títeres La oruga se toma el Teatro Santander desde las 11 de la mañana, para presentar una obra de teatro que se centra en los años sesenta, cuando la estación del Café Madrid ubicada en Bucaramanga aglomeraba un sinnúmero de historias.

Está semana no podía dejar de recomendar, la ganadora del Oscar a mejor película: CODA. Lo más valioso de este remake de la película francesa, la familia Belier de 2014, es su historia. Una chica CODA, que traduce a hija oyente de padres sordos, descubre su pasión por la música. Esta revelación no es fácilmente aceptada por su familia... Pero más allá de ser una historia de ‘persigue tus sueños’, habla de las difíciles dinámicas familiares, el peso de los padres sobre los hijos y la búsqueda de la identidad propia.

Quizá estarán pensando porqué la recomendada no es Morbius. Y es que, no es una de las mejores cintas de Marvel. No propone algo mucho más allá de las mil películas de criaturas chupasangre que ya hemos visto. Es su responsabilidad si la ven.

Pero no todo es malo para Marvel. Llega a la plataforma de Disney+, Moon Knight.

Aún no se puede catalogar como la mejor serie, pero los dioses egipcios y este conflicto que va más allá de los terrenal, atrapan por completo.

Oscar Isaac interpreta a este ‘Caballero Lunar’ y nos transporta a la psiquis de su personaje. Lo que queda claro es que algo está tomando posesión de su cuerpo y ocurrirán cosas.

