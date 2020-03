Lo que se anunció como una protesta pacífica, por parte de los propietarios, socios y conductores de buses y busetas del transporte público urbano, terminó anoche con bloqueos y alteraciones del orden público en las principales intersecciones viales de Bucaramanga. La manifestación se prolongó por 15 horas aproximadamente y modificó la movilidad de los habitantes del área metropolitana.

La manifestación arrancó con concentraciones en diferentes puntos de Floridablanca, Girón, Bucaramanga y Piedecuesta desde las 5:00 a.m. Luego se adelantó un ‘plan tortuga’, que afectó el tráfico en la Transversal Oriental, la carretera antigua, La Virgen, Regaderos, La Juventud, carrera 27, Provenza, autopista Piedecuesta – Floridablanca y la vía Girón – Bucaramanga, entre otros sectores. La mayor afectación se originó en el centro de la capital santandereana. Más de un centenar de buses y busetas terminaron estacionados frente y en los alrededores de la Alcaldía de Bucaramanga, la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento y la Gobernación de Santander, después del mediodía.

Pasadas las 5:00 p.m., y luego de no concretar una reunión con el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, los transportadores anunciaron que bloquearían las principales vías de la ciudad. A las 6:00 p.m. la carrera 15 con avenida La Rosita, las carreras 27 y 33 y la salida al Norte registraban interrupción del tráfico y provocando interminables trancones.

Tres horas después llegó la orden de levantar el bloqueo. Con la intervención de la Policía, se acordó una reunión este viernes, a las 6:30 a.m., entre Gobierno Local y transportadores para evaluar la crisis de este sector debido a la pérdida acelerada de pasajeros y el aumento de la ‘piratería’. La cita sería en la Alcaldía de Bucaramanga. “De no llegar a un acuerdo, saldríamos nuevamente a protestar”, indicó anoche el gremio de conductores.

¿Por qué protestaron?

Edwin Hernán Pinzón Rodríguez, presidente de la Asociación de Inversionistas del Transporte Convencional, Asintransco, aseguró que lo único que exigieron fue la atención del alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey para que los escuchara y, en la medida de lo posible, les entregara una respuesta.

Según Pinzón Rodríguez, cerca de 400 buses hicieron parte activa de la jornada de protesta, pero cerca de 800 estuvieron en cese de actividades.

“Necesitamos una reestructuración de rutas, rutas que sean rentables, y operativos permanentes contra el transporte informal. La comunidad pide servicio hacia Cristal Bajo, Luz de Salvación, Porvenir, sector de La Ladrillera, Anillo Vial, Calle 200 de Floridablanca, La Cumbre, El Carmen y el Norte de Bucaramanga. A estos sectores no llega Metrolínea”, subrayó el presidente de Asintransco.

Otros voceros del gremio, por su parte, le aseguraron a Vanguardia que las pérdidas económicas los puso ‘en vilo’, debido a que no han tenido el apoyo de los entes competente para encontrar la manera de llegar nuevamente al punto de equilibrio.

“Hablemos de pérdidas para que dimensionemos la problemática: El cupo de los buses que hace algunos años podría negociarse hasta en $100 millones, hoy por mucho nos darán $50 millones porque saben que este negocio ya no es rentable, va en pique. En un ruta complementaria, por ejemplo, para no irnos tan años atrás, recogíamos 150 pasajeros por día, hoy con las que nos asignó el AMB recogemos por mucho 30 personas. Realmente no da y de esto mantenemos a nuestras familias y les damos estudio a nuestros hijos”, señaló uno de los transportadores.

De acuerdo con algunos empresarios, actualmente, por cada ruta habilitada, el Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK) recorrido está en 0,4; cuando se habla de que el IPK para una ruta rentable debería ser de 3,8 en promedio.

¿Qué propone el gremio?

-Creación de carriles exclusivos.

-Puestos de control permanentes.

-Restricción del parrillero, de acuerdo con el decreto 4116 de 2008.

-Venta de publicidad exterior visual. Es decir, que se puedan instalar avisos publicitarios en los vehículos.

-Reestructuración del esquema de transporte.

-Integración del transporte público colectivo con Metrolínea.

-Creación de la una app que brinde toda la información, a cerca de la operación del transporte público.

-Subsidios a transportadores y estudiantes.

¿Qué dijo el Alcalde de Bucaramanga?

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, confirmó en la tarde del jueves que no se reunirá con los transportadores que organizaron la protesta. “Hemos sido respetuosos con las marchas pacíficas. Esta Alcaldía viene trabajando (con ellos) de manera conjunta desde hace mucho tiempo. Llevamos más de 23 reuniones con los transportadores y con los conductores. Esta problemática no es de esta semana, esto lleva décadas desde que arrancó el Sistema (Metrolínea) con muchas debilidades”.

“Les pido que sean capaces de hablar de manera transparente, de mostrar la información que realmente la ciudad necesita entender y reconocer. Esto no es solo de la Alcaldía. Definitivamente las vías de hecho no son la forma de solucionar las problemáticas de la ciudad. Confío en que sean personas cívicas y tranquilas, siempre dispuestas al diálogo”, expresó el mandatario local.

A través de un comunicado, la Administración Municipal aclaró que con las mesas de trabajo que se realizaron durante los dos primeros meses del año, se ha llegado a importantes conclusiones que contribuirá en el mejoramiento de las condiciones y el servicio de todos los bumangueses.

“Hemos venido escuchando todas las opiniones. Plantearemos un debate de ideas, donde se tengan en cuenta todas las voces y todos los sectores del transporte de la ciudad”, se destacó en el documento difundido.

El 19 de marzo habrá respuesta

El Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, reiteró que solo hasta el 19 de marzo se darán a conocer las conclusiones de las alternativas presentadas durante las reuniones realizadas con las 11 empresas del transporte público convencional que operan legalmente.

La entidad no descarta que se apruebe un nuevo ‘esquema’ en las rutas del transporte público colectivo, debido a que ha sido una de las mayores peticiones del gremio.

En este proceso, la autoridad de transporte metropolitano le solicitó a Metrolínea una revisión del actual esquema operativo, así como el modelo operativo a implementar con la operación de los nuevos portales.

Voces de la protesta

José Blanco: “Estamos cansados con el transporte informal. Ya no aguantamos más. Todos los que hacemos parte del transporte convencional salimos a marchar”.

Luis Alberto Méndez: “El Área Metropolitana de Bucaramanga no nos ha cumplido, ni la Alcaldía. Estamos en la quiebra, solo tenemos pérdidas”.

Ramiro Navarro: “La ‘piratería’ nos tiene acabados. Ya lo que ganamos no nos alcanza para asumir costos de administración y demás gastos que exige este negocio”.

Arturo Echavarría: “Lo que nos ganamos, ya no nos alcanza. Ya los usuarios no se quieren montar con nosotros y prefieren a un ‘pirata’. Desde hace más de tres años esto ha empeorado”.

Silvia Ortiz: “Desde las 6:00 de la mañana estoy esperando bus (en Girón) y ya han pasado tres horas y aún no he podido llegar a mi trabajo porque no hay transporte”.

Sebastián Puerta: “Nosotros nos vemos afectados, pero si los transportadores no paran como lo hicieron este jueves, no los van a escuchar”.