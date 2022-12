$!¿Qué le regalaría usted a Bucaramanga en sus 400 años?

Más empatía. Me gustaría que los bumangueses aplicaran más esa palabra en acciones pequeñas a diario, que comprendan al otro. También una mayor conciencia ciudadana, por ejemplo, si voy caminando por la calle, no empujar al que va caminando junto a mí, pedir permiso, dar las gracias y saludar, son cosas que la gente ha dejado de hacer.

El mejor regalo que han tenido los bumangueses ha sido salir de la crisis económica, tener la certeza de que no se quedarán sin agua porque impedimos que exploten Santurbán, y más de 700 obras que estamos ejecutando con transparencia para construir una ciudad de oportunidades para todos y todas.

Mi cariño y mi prosperidad a Bucaramanga, porque fue la ciudad que me acogió en Colombia. En mi país era profesora, aquí trabajo reciclando y eso es lo que le puedo regalar a la ciudad: mi cariño cuando hago el aseo y recojo la basura para que Bucaramanga esté siempre bonita, porque es la ‘Ciudad de los Parques’.

Astrid Prieto Vesga

Abogada

Seguridad vial. Hace mucha falta cultura ciudadana por parte de los conductores de vehículos pesados. Los camiones grandes de carga cierran a los motociclistas, ciclistas, peatones y no respetan al transeúnte. En mi caso, un vehículo de carga me cerró mientras iba en mi motocicleta, eso me causó lesiones y hematomas.

José Elías Gualdrón

Vendedor ambulante