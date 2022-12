Juan Carlos Cárdenas Rey

Alcalde de Bucaramanga

El mejor regalo que han tenido los bumangueses ha sido salir de la crisis económica, tener la certeza de que no se quedarán sin agua porque impedimos que exploten Santurbán y más de 700 obras que estamos ejecutando con transparencia para construir una ciudad de oportunidades para todos y todas.

Hoy somos el milagro económico de Colombia y pusimos a Bucaramanga de moda en sus 400 años.

Milagros Velásquez Bravo

Docente y recicladora

Mi cariño y mi prosperidad a Bucaramanga porque fue la ciudad que me acogió en Colombia. En mi país era profesora, aquí trabajo reciclando y eso es lo que le puedo regalar a la ciudad: mi cariño cuando hago el aseo y recojo la basura para que Bucaramanga esté siempre bonita porque es la ‘Ciudad de los Parques’.

Alejandro Almeyda Camargo

Director Ejecutivo de Fenalco Santander

El regalo más importante para Bucaramanga es su gente. Le regalaría la reformulación plan prospectivo estratégico 2040 con la participación de los actores más claves, donde salgan los pilares y objetivos estratégicos claves para el mejoramiento de la ciudad y un cuadro de monitoreo público donde todos podamos aportar para el cumplimiento del mismo, desarrollando la cultura ciudadana. Este plan debería ir más allá de los partidos o corrientes políticas, y se convierta en la hoja de ruta a seguir por cualquier mandatario, entidad y periodo.

Juan Pablo Remolina Pulido

Director Ejecutivo de Prosantander

Yo le regalaría una maqueta gigante en tercera dimensión del Área Metropolitana de Bucaramanga tal como ocurre en Ciudad de México, Bogotá y Barranquilla. Esto nos permitiría realmente dimensionar y conocer nuestro territorio y darnos cuenta de que somos ciudadanos metropolitanos y que para resolver los principales desafíos que tenemos como ciudad, necesitamos una fuerte coordinación.

Astrid Prieto VESGA

Abogada

Seguridad vial. Hace mucha falta cultura ciudadana por parte de los conductores de vehículos pesados. Los camiones grandes de carga cierran a los motociclistas, ciclistas, peatones y no respetan al transeúnte. En mi caso, un vehículo de carga me cerró mientras iba en mi motocicleta, eso me causó lesiones y hematomas.

Haydee Hernández

Comerciante

Tolerancia y respeto. Creo que es lo que la ciudad y su gente necesita para que tengamos un entorno social de respeto con toda la comunidad. En mi caso, lo aplico respetando a mi compañero, vecino, al transeúnte, a todos.

Considero que la tolerancia empieza en familia y que el Estado también debe contribuir con la educación.

Diego Díaz Bustos

Estudiante de diseño de modas

Más empatía. Me gustaría que los bumangueses aplicarán más esa palabra en acciones pequeñas a diario, que comprendan al otro. También una mayor conciencia ciudadana, por ejemplo, si voy caminando por la calle, no empujar al que va caminando junto a mi, pedir permiso, dar las gracias y saludar, son cosas que la gente ha dejado de hacer.

José GualdróN

Vendedor ambulante

Seguridad, mucha seguridad. Esta ciudad se ha vuelto muy insegura, muy peligrosa. Le agradecería al señor Alcalde que nos regalara más seguridad, más control de la Policía en el centro de la ciudad. Los transeúntes no pueden caminar tranquilos.