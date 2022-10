¿Qué les preocupa a los jóvenes en Bucaramanga?

Varios son los asuntos que preocupan a los jóvenes de la ciudad. Inseguridad, migración por falta de oportunidades, informalidad laborar, salud mental, entre otros, hacen parte de los temas que aquejan a esta población. Luego del estallido social ocurrido en 2021, en el que el papel protagónico fue asumido por la juventud, quedaron algunos temas por resolver.

Una de las mayores preocupaciones para los jóvenes bumangueses ha sido la inseguridad. Los hurtos han incrementado considerablemente en un 65% en relación al año anterior, según reporte del programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos.

“Me preocupa el tema de la seguridad y la violencia que se puede desatar, no solo por el tema de la robos y que la gente sienta temor por salir a las calles, sino por cómo se normaliza ese tema de la inseguridad. Es algo que no deberíamos permitir en Bucaramanga”, resalta Jimmy Alejandro Rivera Fontecha, economista y ex representante estudiantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

En la misma línea, Yeni Mariño Pabón, consejera juvenil de Bucaramanga, expresó su inconformidad por la situación actual de la ciudad. “Estamos muy preocupados por los altos índices de inseguridad...”, indicó.

Otro de los aspectos que genera sensación de inseguridad, especialmente entre las mujeres, es el acoso sexual. Para Karen Corredor Quintero, estudiante de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, este tema debe ser revisado. “El acoso sexual está normalizado. Necesitamos construir espacios más seguros para las mujeres desde diferentes aspectos”, dijo.

La consejera de juventudes, Nathalia Andrea Núñez, considera que los entornos escolares deben ser priorizados para brindar garantías a los estudiantes ante la creciente cifra de hurtos en la ciudad.

Salir de la ciudad

La migración por parte de profesionales jóvenes hacia el extranjero es un punto que merece atención, según los jóvenes consultados. Ellos mencionan que gran parte de esas personas prefieren vivir en otros países así no puedan ejercer lo que estudiaron. “Los jóvenes se están yendo del país, eso puede repercutir a mediano y largo plazo porque se están quedando allá, en Estados Unidos, entre otros países”, dice.

Frente a este tema, la consejera Mariño Pabón manifestó que no se trata de “una migración por un trabajo calificado. Están saliendo a cumplir con lo que otros países requieren. Se está yendo el capital humano de nuestro país”, advirtió Mariño Pabón.

Además, Rivera Fontecha, considera que esta situación podría frenar el desarrollo del departamento.

“No estamos haciendo nada por nuestra propia región en ese sentido”, puntualiza y sostiene que una solución sería generar incentivos para que las empresas contraten más jóvenes profesionales con mejor remuneración, “salarios que permitan y motiven a los jóvenes a quedarse en el país”.

Otros asuntos

Pese a tener la tasa más baja de desempleo en el ámbito nacional, según datos del Dane, las cifras de ocupación informal preocupan a la consejera Mariño Pabón.

“La ciudad está desbordada de informalidad. Las personas con trabajo informal no cotizan seguridad social, ni pensión, eso hace que no tengan un futuro asegurado, no se es joven toda la vida, eso debe ser una prioridad”, señala.

Para Rivera Fontecha otro punto clave es la movilidad y el transporte público: “Falta más control por parte de las autoridades de tránsito y más concientización, no hay cultura, eso genera más caos”, destaca.

Por su parte, el presidente del Consejo de Juventudes de Bucaramanga, Juan Camilo Navarro Quijano, asegura que el deporte debe ser un articulador de los diferentes asuntos que inquietan a la población juvenil.

“Debemos buscar que existan más proyectos de vida relacionados al deporte, que existan mayores oportunidades”. Añadió que, por esta razón, valdría la pena buscar inversión “para la adecuación de espacios públicos que permitan incentivar el deporte”.

Política pública

Con la participación de diversos actores fue construido el acuerdo de Política Pública de Juventud para la ciudad. El proceso estuvo a cargo de los consejeros juveniles, la plataforma juvenil (que integra líderes juveniles de 14 a 28 años), el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, Inderbu, y la Secretaría de Desarrollo Social.

Este acuerdo fue firmado por el alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, y será radicado y debatido ante el Concejo. El texto final será la hoja ruta para los próximos diez años.