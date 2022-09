$!¿Qué opinan en Bucaramanga sobre implementar ‘fotomultas’ contra el caos?

El concepto de líderes de opinión

* Luis David Arévalo, docente de la UIS y especialista en ingeniería del tránsito y del transporte: “el control vial eficiente no existe en Bucaramanga, ni en el área metropolitana. Si no existen suficientes agentes de tránsito para controlar, hay que acudir a la tecnología. Son necesarias (las ‘fotomultas’) pero con control eficiente y no como hacen con los cepos, que no se imponen en vías arterias en donde estacionan vehículos en un carril”.

* Jaime Andrés Beltrán, concejal de Bucaramanga: “necesitamos ‘fotomultas’, pero en los semáforos. No se puede volver a tener contratos con privados, que buscaban a dedo cómo multar a los propietarios de vehículos por velocidad o parqueo. Lamentablemente las campañas de cultura ya no son suficientes”.

* Juan Manuel Álvarez, abogado especialista en derecho urbano: “no estoy en contra de las ‘fotomultas’, pero se deben analizar varios factores. Muchos motociclistas prefieren perder la moto, que pagar la multa. También habría que evaluar hasta dónde es viable y factible, y cuál sería su costo. ¿Quién realizará la inversión y cómo? ¿Cuál será el costo - beneficio? Un tercero que haga la inversión también va a querer trabajar en otras infracciones y recaudar dinero de conductores, por ejemplo, sin Soat o sin la revisión técnico mecánica”.

* Manuel Eduardo Parada ‘Manolete’, especialista en gerencia y columnista: “hay que poner las ‘fotomultas’. Planteó una sociedad de economía mixta, en la cual también los ciudadanos puedan adquirir acciones. Es necesario porque no hay plata para tener un policía de tránsito en cada semáforo. Hay que aprovechar la tecnología y tratar de ponerle un freno al caos”.

* Eduardo Aguilar, abogado y columnista: “estamos de acuerdo, las ‘fotomultas’ se deben implementar... que sea beneficioso, no sólo en regulación de la movilidad, sino también favorable en materia económica para el Municipio y la Dirección de Tránsito. Que el proyecto no se plantee como un negocio para un tercero, sino que se diseñe para el beneficio económico de la ciudad y la entidad”.