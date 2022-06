BARRERAS INVISIBLES, MICROTRÁFICO Y EXCLUSIÓN

Julio César Acelas, estudiante de Doctorado de Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, señaló que “en los barrios que se crearon en la parte baja del Viaducto García Cadena de Bucaramanga hay un tema estructural que está atado a la pobreza, a las barreras invisibles, al mismo microtráfico y a la evidente ausencia del Estado”.

“Los jóvenes de esos sectores, entre ellos el barrio San Martín, se agrupan en parches y pandillas. Muchos de ellos ven, en el negocio ilegal del microtráfico la posibilidad de generar ingresos para sus familias, situación que los lleva a delinquir”, afirmó.

“Producto de todo ello, de las rencillas que se dan tras ese negocio, surgen los enfrentamiento y ocurren los episodios violentos que están azotando a esta comunidad, como el que ocurrió en la noche del pasado martes y en el que fue asesinado un joven”, añadió.

“En una ciudad como Bucaramanga, que tiene una alta tasa de jóvenes en situaciones de riesgo, no hay una política integral de asistencia. No hay capacidad institucional para incluir a estos jóvenes para ofrecerles un espacio más allá de la confrontación y las drogas. También existe un vacío institucional y no se definen estrategias efectivas de prevención al delito juvenil”, señaló el experto.

“Es preciso que exista una trabajo articulado entre la comunidad, la Policía y el Municipio para frenar tal problemática”, señaló.

AMENAZAS DE MUERTE

En el barrio San Martín se han vuelto repetitivas las amenazas de muerte a los vecinos, sobre todo en contra de personas que se han caracterizado por trabajar de manera incansable por las obras de infraestructura del sector; incluso algunas de ellas han sido objeto de atentados.

La dirigencia cívica le solicita al Municipio redoblar los esquemas de vigilancia en la Comuna 9 y, de paso, sostiene que esos casos no se pueden pasar por alto. Cada denuncia ha sido puesta en conocimiento de las autoridades.

A juicio de los investigadores, tales intimidaciones serían parte de un grupo de reinsertados del paramilitarismo. También los mensajes podrían enviarlos delincuentes comunes de sectores aledaños, quienes estarían en desacuerdo con el trabajo cívico que se adelanta junto con la Policía y el Ejército en pro de la comunidad.