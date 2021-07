¿Qué pasará con el regreso a clases presenciales en el área?

En junio pasado, desde el Ministerio de Educación Nacional se ordenó que todos los colegios del país deben volver a clases presenciales sin excepción, una vez finalicen las vacaciones de mitad de año.

Además, se resaltó que los docentes no pueden negarse a volver a las clases presenciales, ni quienes tengan comorbilidades o quienes no fueron vacunados contra el COVID-19. En el caso de los maestros vinculados a instituciones públicas, aquellos que no asistan correrían el riesgo de entrar en procesos disciplinarios y no recibir salario.

Cabe aclarar que el Ministerio le da la potestad a las Secretarías de Educación departamentales y municipales de definir el regreso a los colegios, pero la fecha debe tener como referencia la finalización de las vacaciones de mitad de año.

Dicho esto, se esperaría que a partir del próximo martes 6 de julio, en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana, docentes y estudiantes volvieran a las aulas de clase.

En diálogo con Vanguardia, los Secretarios de Educación revelaron qué medidas regirán en el sector educativo, a partir del próximo martes, apelando al panorama de pandemia que afrontan los municipios.

En Bucaramanga, desde el pasado 27 de abril están suspendidas las clases bajo el esquema de alternancia. La decisión obedeció al nivel de contagio y en general al comportamiento epidemiológico del virus en la ciudad.

Desde entonces, tanto alumnos como docentes y directivos han estado trabajando de manera virtual.

Ocupación UCI

Según cifras del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Santander, Crue, con corte al 3 de julio, en el área metropolitana se mantenía la ocupación de camas UCI en el 97,80 %. Allí, 308 pacientes aún permanecen en Unidades de Cuidado Intensivo por COVID-19 y 226 por otras patologías.

Por municipios, la ocupación de UCI de Bucaramanga es del 99,01 %. En Floridablanca se mantiene en el 94,08 % y Piedecuesta 100 %.

En Santander la cifra de ocupación UCI se mantiene en el 97,92 %.

Bucaramanga retornará el 21 de julio

Según informó el alcalde Juan Carlos Cárdenas, en la capital de Santander se reprogramó el regreso a las aulas de clase, tras recomendación del equipo de salud. Según indicó “iniciaremos el próximo 21 de julio. Esperamos completar la vacunación de los docentes, disminuir la tasa de contagio y volver sin contratiempos”.

De acuerdo con Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación, su cartera acata lo que las autoridades sanitarias dictan.

“Con el Secretario de Salud y el Alcalde se revisaron las cifras que tiene actualmente la ciudad en cuanto a la ocupación de camas UCI y también de contagios. Estamos viendo que cerca del 35 % de las pruebas que se realizan diariamente salen positivas, además necesitamos completar el esquema de vacunación de todos los maestros”, señaló la funcionaria.

Así las cosas, el 19 de julio maestros y rectores tendrán que estar presencialmente en las sedes educativas, para revisar el plan que van a realizar a partir del día 21 con los estudiantes. “Solicitamos autorización al Ministerio de Salud y comunicamos al Ministerio de Educación, que han comprendido la situación epidemiológica de Bucaramanga. Son decisiones que se toman en territorio de acuerdo a cómo vayan avanzando las cifras”, mencionó Rueda.

“Confiamos en que estas dos semanas vamos a tener mejores resultados, que nos darán mayor seguridad y confianza para ese retorno a la presencialidad. Desde educación estamos preparados, necesitamos que las cifras de COVID mejoren y podamos dar ese paso”, finalizó.

Floridablanca también aplaza su regreso

En el municipio dulce, las autoridades también decidieron aplazar el regreso a clases presenciales.

Según explicó el Secretario de Educación, Pedro Maria Osma, se acordó que los estudiantes mantendrán sus clases virtuales hasta el próximo 21 de julio, “cuando haremos una evaluación de cómo está el comportamiento epidemiológico de la pandemia”.

Indicó además que, solo los docentes que tengan el esquema de vacunación completo y sus condiciones de salud lo permitan, podrán volver a la presencialidad el próximo martes.

“En la semana del 6 al 9 de julio, cada rector, personal directivo y docentes se encargarán de organizar presencialmente el trabajo académico que van a desarrollar en el semestre, todos los ajustes que deben hacerse para el regreso seguro a clases y cómo van a organizar el trabajo en casa de los que no van a ir a la presencialidad”, indicó Osma.

La decisión se tomó basados en las altas cifras de contagio, la ocupación de camas UCI y las condiciones de salud que hay en el municipio.

“Desde la administración local estamos buscando la protección y el bienestar de la comunidad educativa. Si después del 21 de julio seguimos con el mismo panorama nos tocará extender la virtualidad, pues para nosotros es prioritario la protección de la vida y la salud de los florideños”, finalizó.

Girón espera volver el 12 de julio

Luisa Fernanda Montero, secretaria de Educación de Girón, explicó cómo se dará el regreso a las aulas en el municipio.

Según dijo, se va a adoptar lo dispuesto por la resolución 777 del Ministerio de Salud.

“La idea es que se genere una reactivación de la prestación del servicio educativo pero siempre conservando y garantizando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Lo que busca nuestra alcaldesa es que atendamos a los niños en presencialidad. Para ello, los directivos docentes y docentes van a regresar a las aulas el próximo 6 de julio, pues la idea es apuntarle al retorno normal de las actividades”, mencionó.

Dicho esto, el martes los funcionarios que hacen parte del sistema educativo tendrán que presentarse en sus puestos de trabajo. Los alumnos regresarían el lunes 12 de julio, siempre y cuando así lo consideren sus padres.

“Esperamos regresar con nuestro equipo de docentes y directivos docentes y llevar a cabo la socialización de los protocolos, y todos los detalles de alistamiento para que en una semana los niños ya puedan asistir a las aulas”, agregó.

Sin embargo, la funcionaria destacó que los padres de familia tendrán la última palabra y serán los responsables del retorno de sus hijos a los colegios. Además en aquellas instituciones en donde no estén garantizadas las condiciones de infraestructura para la comunidad educativa, no habrá presencialidad.

No obstante, se trabaja en un plan de contingencia de la mano de la Secretaría de Infraestructura para responder a estas necesidades.

“Tenemos una agenda que busca garantizar el servicio de forma presencial, conservando los protocolos y atentos a que los padres de familia de manera voluntaria permitan el regreso a clase de los niños. Vamos a tener aulas adaptadas con protocolos, guardando el distanciamiento y con la respectiva señalización. Nuestros docentes y directivos docentes, que de manera voluntaria decidieron vacunarse ya tienen el esquema con sus dos dosis”, resaltó la responsable de la cartera de educación.

Sin decisiones en Piedecuesta

Según indicó Adela Silva, secretaria de Educación de Piedecuesta, en el municipio se expidió la resolución 166, la cual exhorta a los funcionarios públicos del sector educativo a la presencialidad de acuerdo con las directrices de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Educación.

Explicó que convoca a los funcionarios más no a los niños, sin embargo, al cierre de esta edición tanto el Alcalde como la Secretaria de Salud y el equipo jurídico se encontraban reunidos, evaluando si esa decisión se mantiene o no, apelando a la salud de los ciudadanos.

Barrancabermeja suspende el regreso

Omar Prada, secretario de Educación de Barrancabermeja, afirmó que este martes 6 de julio el Distrito no retornará presencialmente a clases.

“Si bien es cierto que el Ministerio de Educación Nacional había emitido una directriz para este proceso, por la situación de las condiciones epidemiológicas que vive el Distrito de Barrancabermeja elevamos consulta a la Secretaría de Salud departamental y distrital y recibimos el concepto favorable para suspender la presencialidad en las Instituciones Educativas”.