La deserción escolar y la falta de equipos de tecnología para acceder a las clases virtuales han sido, entre otros, los principales problemas que han tenido que afrontar las instituciones educativas oficiales tras la llegada de la pandemia de la COVID-19 a Bucaramanga, a su área metropolitana y en general a todo Santander.

De hecho, en nuestra región, a finales del año 2019, incluso sin pandemia, la educación oficial ya tenía retos muy importantes. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación Nacional, la tasa de deserción ‘intra-anual’, aquella que mide el porcentaje de los niños que se matricularon y que después abandonaron el sistema escolar, para el conjunto de los 87 municipios de Santander fue del 3,1%.

Según la analista en indicadores de calidad de vida, Yany León, “con estas cifras no se cumplía la meta del Plan de Infancia y Adolescencia que establece no superar el 2%. Cuando se habla de porcentajes, a veces no se dimensiona las implicaciones reales de la cifra, pero este 3,1% significa que en el Departamento, en condiciones ‘normales’, 12.144 niños, niñas y adolescentes salieron del sistema escolar”.

“Y por municipios, más de la mitad (48) no cumplían con la meta establecida en el Plan de Infancia y Adolescencia. De hecho, nueve municipios presentaban tasas superiores al 4%: Barbosa, Betulia, Cimitarra, Floridablanca, Puerto Parra, Sabana de Torres, San José de Miranda, Simacota y Vetas”, precisó.

“No conocemos cuántos niños y niñas desertaron en el 2020 en el contexto de la pandemia. Si bien las autoridades han realizado esfuerzos distribuyendo fotocopias de guías o creando contenidos educativos en radio y televisión, el contacto de los docentes con sus estudiantes sigue siendo fundamental y en el contexto de la pandemia esto solo se puede hacer de manera virtual”.

Según los datos del último boletín del Ministerio de las TIC, el índice de penetración de internet, ese que mide el número de suscriptores con acceso fijo como porcentaje de la población, al comparar las cifras del segundo trimestre del año 2019 con las del año 2020, en 66 de los 87 municipios este porcentaje disminuyó”.

¿Qué quiere decir esto?

“Que en el 2020, toda la familia se encontraba en casa con una mayor necesidad de conexión fija porque los niños lo necesitaban para sus clases y los adultos para su trabajo. Y el dilema para los hogares pobres fue: pago el internet o compro el mercado”, reflexionó.

“El contacto directo de los docentes con sus estudiantes a través de internet marca una diferencia en la calidad de la educación, por las dificultades a la hora de evaluarlos”, puntualizó.