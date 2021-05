Las droguerías estarán abiertas, al igual que los hoteles, aunque obviamente ellos solo atenderán reservaciones hechas con anterioridad.

La Plaza de Mercado Central de Bucaramanga y las de Piedecuesta no abrirán; y Metrolínea no prestará el servicio regular, salvo con algunas rutas opcionales. Además, las jornadas de vacunación no se frenarán.