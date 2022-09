$!¿Qué tan viable sería el contraflujo en Bucaramanga?

Como una estrategia para aliviar la movilidad durante las ‘horas pico’ en Bucaramanga y en toda el área metropolitana, se podría establecer en algunas arterias vehiculares la estrategia del contraflujo.

La idea propuesta consiste en habilitar de manera parcial los carriles de algunas calzadas para que circulen vehículos en un sentido contrario al habitual.

Con esta iniciativa, en el papel, se podría aprovechar la capacidad disponible de las vías y se permitiría un ágil desplazamiento, disminuyendo los tiempos de viaje para los conductores y usuarios del transporte local.

Así lo plantearon algunos expertos en vías de Bucaramanga, quienes sostienen que la ciudad está en mora de adoptar el contraflujo, dado el caos vial en el que está inmersa la ciudad.

Según Héctor Gerardo Cáceres Rincón, exdirector de Tránsito Municipal y experto en movilidad, “se debería hacer un estudio para determinar cuáles vías podrían hacer parte de esta medida y durante cuáles días y horarios”.

Él recordó que en la ‘hora pico’ de la mañana, por ejemplo, 80% de los carros que transitan por la Autopista y por el Viaducto La Flora van en sentido sur-norte, mientras que el carril paralelo queda prácticamente desocupado. Si ese carril despejado se habilita parcialmente para la movilidad sur-norte, incluyendo las carreras 33 y 27, el flujo vehicular sería ágil. Y para los carros que vayan de norte a sur se pueden habilitar la carretera antigua, la carrera 36 y la carrera 22 en un solo sentido también.

Durante la noche se invertiría el contraflujo, teniendo en cuenta que muchos conductores regresan a sus casas después de sus jornadas de trabajo.

Naturalmente, dijo el experto, definir esta estrategia implicaría algunos cambios en las rutas del transporte, pero ello no implicaría mayor reto.

“La aplicación de la unidireccionalidad vehicular en ‘horas pico’ sería conveniente, pues le daría mayor fluidez a los vehículos que circulan de sur a norte, en la mañana y viceversa, durante la tarde y la noche”, recalcó.

Según Yany Lizeth León, experta en temas de ciudad de la UIS, “la congestión ha ido en aumento en el área y todo indica que seguirá agravándose, lo que se traducirá en un inminente deterioro de la calidad de vida”.

“El explosivo aumento del parque automotor y el indiscriminado deseo de usarlos, por razones de comodidad o estatus, especialmente en el área metropolitana, ejercen una creciente presión sobre la capacidad de las vías públicas existentes”, añadió.

“Una medida como el contraflujo le caería bien a la movilidad. Pero el control de la congestión forma parte de la elaboración de una visión estratégica de corto y largo plazo del desarrollo de una Bucaramanga, así como del área, que permita compatibilizar la movilidad, el crecimiento de la población y la competitividad, tan necesarias actualmente, con la sostenibilidad de la urbe y su calidad de vida”.

“El tema es bastante complicado y exige una alta capacidad profesional y de liderazgo de parte de las autoridades urbanas y del transporte”, argumentó León Castañeda.

Vale decir que las Direcciones de Tránsito de los cuatro municipios del área (Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca) no se han pronunciado al respecto.

Sin embargo, las entidades recuerdan que hace algunos años “se adoptaron los contraflujos, sobre todo cuando se construyeron los carriles del Metrolínea y, en su momento dieron buenos resultados. No obstante, hoy se tendría que hacer un estudio técnico”.

HABLAN LOS CONDUCTORES

* Arnulfo Esteban Villamizar: “A mí me parece que todo lo que beneficie a la movilidad se debe adoptar en Bucaramanga. Lo digo porque, como conductor en esta ciudad, no aguanto ni un trancón más. Así que me parece bueno lo del contraflujo”.

* Juan Gustavo González: “Yo creo que la ciudad requiere de estrategias que garanticen un mejor flujo vehicular. Por lo que sé, en ciudades como Bogotá se aplica el contraflujo y eso alivia en cierta forma la movilidad. Creo que en Bucaramanga también funcionaría”.

* Eliécer Ramírez: “Pienso que eso no serviría de nada. Aquí, en Bucaramanga, uno ya sabe el orden de las vías y con el contraflujo habría enredo. Necesitamos soluciones de fondo: es preciso construir más vías, porque las que hay le quedaron pequeña a la ciudad”.