$!“Que una celebración no apague tu vida”: la campaña para fomentar el autocuidado ante el COVID-19 en Bucaramanga

“Que una celebración no apague tu vida. No es momento de hacer reuniones”; “Que ese cumpleaños no sea el último que celebres. No es momento de visitar familiares o amigos”; “El responsable si te contagias eres tú”.

Frases como estas se leerán en 20 vallas ubicadas en puntos estratégicos del área metropolitana como la carrera 33, la carrera 27 o el ingreso al Norte de la capital de Santander.