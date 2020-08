$!¿Quiénes ganan y quiénes pierden con restricción en cuadrante del Centro?

Para los conductores únicamente hay ingreso vehicular al cuadrante por dos partes: por la carrera 16 con calle 36 y por la carrera 18 con calle 33. Los demás puntos de acceso son habilitados para el ingreso peatonal.

HABLA FENALCO

Según Alejandro Almeyda Camargo, director ejecutivo de Fenalco Santander, “desde el gremio consideramos que la iniciativa de ‘Cerco por la Vida’ es una medida que refuerza las normas y protocolos que ya están establecidos por los gobiernos locales para mitigar el contagio del COVID-19. No debe haber una afectación a los comerciantes porque la circulación de las personas sigue siendo el ceñido al ‘pico y cédula’ y al ‘pico y placa’, por lo que el objetivo es que la gente tenga mayor consciencia ante la crisis que enfrenta la ciudad”.

“Los comerciantes siguen comprometidos a cumplir con todos los protocolos necesarios para garantizar la protección de las personas y es, en ese sentido, que Fenalco Santander invita a la ciudadanía a respetar las normas para que no se lleguen a restricciones que terminen en un cierre mayor o total del comercio. Ese panorama es el que desencadenaría una crisis mayor de salud, desempleo e inseguridad”.

VOCES DE LA COMUNIDAD

Nohemí Martínez: “Yo estoy de acuerdo con este tipo de restricciones viales, porque la salud debe primar. Es esencial que nos protejamos”.

Andrés Hernández: “Me afecta mucho, porque mi centro de operaciones en términos laborales es, de manera precisa, esta área de Bucaramanga”.

Edwin Portilla: “Nos levantamos otra vez con la noticia de que estamos cercados para recorrer la ciudad. ¿Cuándo terminará todo esto?”.

Nidya Santos: “No apruebo esta medida, pues se toman de un día para otro. Nuestra movilidad cada semana que pasa es más restringida”.

Efraín Rojas: “Yo entiendo que es un tema de salud, pero no sé qué voy a hacer con mi local comercial. Si no hay clientes, no hay ventas. Está fregada la situación y el arriendo hay que pagarlo”.