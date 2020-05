Teniendo en cuenta que el Presidente Iván Duque amplió el tiempo de la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto y la cuarentena hasta el 31 de mayo, es preciso estar atentos a las ‘reglas de juego’ que debemos tener presentes los santandereanos, sobre todo con los horarios de salida a la calle.

Por considerarlo de interés para nuestros lectores, hoy presentamos el ‘abecé’ de las horas que debemos cumplir los ciudadanos en lo que falta de la cuarentena y en los próximos meses. Veamos:

¿Cómo y cuándo podrán salir los adultos mayores?

El Mandatario de Colombia, Iván Duque, en su acostumbrada intervención de las tardes, anunció que las personas mayores de 70 años deberán permanecer en aislamiento preventivo hasta el 30 de junio.

“Nos han recomendado los expertos que los mayores de 70 años hasta el 30 de junio sigan permaneciendo en aislamiento preventivo; pero con un elemento adicional que lo estará elaborando el Ministerio de Salud en los próximos días”, dijo el Mandatario.

¿Los menores pueden salir a hacer ejercicio?

Si bien la actividad física estaba permitida por un periodo máximo de una hora diaria para personas de 18 a 60 años, ahora los menores de edad, de 6 a 18 años, también podrán hacerlo en compañía de sus padres los días lunes, miércoles y viernes, por un periodo de media hora.

Las actividades al aire libre (caminar, trotar, correr, montar en bicicleta y hacer ejercicio individual a no más de un kilómetro de distancia del hogar) para menores de edad al aire rigen en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m. o entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m.

¿Qué pasará con los estudiantes?

El Presidente anunció que las universidades y colegios, de todos los grados, seguirán en casa durante junio y julio.

¿Cuándo se podrá salir a comprar?

La medida de ‘pico y cédula’ seguirá rigiendo para el abastecimiento de víveres; pero también para la compra de medicamentos y diligencias bancarias, con una rotación de dígitos. Los lunes podrán salir las personas cuyas cédulas terminen en dígitos 3 y 4; los martes, las que terminen en 5 y 6; los miércoles, en 7 y 8; los jueves, en 9 y 0; y los viernes, en 1 y 2.

¿Sigue vigente el ‘pico y placa’ en Bucaramanga?

Según la decisión tomada por la Dirección de Tránsito, la restricción vehicular rige de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. con los dígitos establecidos de la siguiente manera: el lunes no pueden salir los carros cuyos últimos números de la placa sean 9 y 0; martes, 1 y 2; miércoles, 3 y 4; jueves, 5 y 6; y viernes, 7 y 8.

¿Qué pasa si el ‘pico y placa’ coincide con el día del ‘pico y cédula’?

Para evitar los inconvenientes que se les presentaban a los ciudadanos cada vez que iban a mercar o hacer diligencias y tenían ‘pico y placa’, la Alcaldía de Bucaramanga decidió eximirlos de la restricción cuando se coincida con el ‘pico y cédula’.

¿Cuál es el horario del transporte?

El transporte masivo y transporte público seguirán funcionando de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

¿Y los motociclistas?

Estamos en aislamiento preventivo obligatorio y solamente de manera excepcional se pueden ellos desplazar. Cada motociclista deberá aportar las pruebas para cuando sean requeridas (si está en las excepciones). Hablamos de los domicilios y de personas autorizadas por su tipo de trabajo.

¿Seguirá el toque de queda?

Tras conocerse la decisión de la Presidencia de Colombia, de mantener el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo en todo el país, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar tomó la decisión de mantener el toque de queda hasta el 31 de mayo, de lunes a viernes de 8:00 p.m. a 5:00 de la mañana; y los sábados, los domingos y los festivos durante todo el día.

¿Qué pasará con las fronteras?

El cierre de fronteras irá hasta el 30 de junio en todo nuestro territorio. A partir del primero de junio se estudiará con los alcaldes del área y de la región cuáles sectores se podrán reabrir, para ir generando esa vida productiva en más personas y sobre todo en nuestros empresarios.

¿Qué pasará con los vuelos?

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco dijo que los vuelos internacionales estarán restringidos hasta el 31 de agosto.

¿Al salir será obligatorio el tapabocas?

Sí. El llamado es al uso obligatorio del tapabocas para todas las personas que se dirijan a sus actividades o lugares de trabajo, o que salgan a las calles. La salud y el cuidado están en sus manos, por eso se harán más controles. Se deberá cumplir el protocolo en los lugares de trabajo y las normas de bioseguridad se deben respetar a cabalidad, entre otras cosas, para evitar que haya más contagios de COVID-19.