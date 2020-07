Radiografía de la capacidad hospitalaria en Santander: ojo con las UCI

Con el aumento en los contagios por COVID-19, el departamento enfrenta la posibilidad de llegar a una alerta roja por ocupación de UCI. Sin contar con los nuevos contagios reportados ayer, Santander tiene 72% de sus camas UCI ocupadas.

Si llega a 75%, el departamento pasaría de la alerta naranja actual a una roja que podría poner en aprietos a la población. Con este panorama, las dudas de la ciudadanía apuntan a la gestión del Gobernador, Mauricio Aguilar y del presidente Iván Duque.

De acuerdo con el gerente para el COVID-19 en Santander, Luis Felipe González, el trabajo de la Gobernación se ha hecho, pero no se puede desconocer la deuda histórica en salud que tiene el departamento.

“Los esfuerzos en Santander están canalizados. El Hospital Materno Infantil de Floridablanca abrirá esta semana, la adecuación en el HUS se hizo. Pero no podemos montar ventiladores mecánicos o UCI si no se tiene la infraestructura necesaria, como es el caso de Málaga. Incluso se cambió el Plan de Desarrollo para comenzar a saldar la deuda histórica en ese tema”, explicó González.

El médico afirmó que la Gobernación está a la espera de los ventiladores que pidieron al presidente Duque, pero no han obtenido respuesta. “Esperamos el apoyo del Gobierno Nacional pero no han respondido. Así como otros departamentos han recibido el apoyo, en Santander también lo esperamos”.

El Gobernador informó que cerca de 30 ventiladores llegarán “en las próximas horas” al departamento. “Así podremos ampliar la capacidad instalada en todo nuestro territorio, y disminuir de esta manera el riesgo de ocupación”, señaló Aguilar.

Sin embargo, para Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, las pocas UCI en Santander también son responsabilidad del actual mandatario departamental y de varios alcaldes.

“Hace cuatro meses prometieron habilitar 800 camas, en Neomundo, en Cenfer, en el Hospital, que iban a abrir la clínica Cañaveral y la Conucos. Y de todo eso no hay nada. La infraestructura que hay no es suficiente para un pico de la pandemia. Fueron puras promesas no cumplidas. Ni el Gobierno Nacional, ni el departamental, ni los municipales han cumplido”, enfatizó Castillo.

¿Y si llega la Alerta Roja?

Ante este panorama, Castillo aseguró que lo primordial ahora es el autocuidado. “La gente tiene que cuidarse porque no hay infraestructura. Si la gente no se cuida, pasará lo que sucedió en Barranquilla”.

La preocupación por la ocupación de UCI es clara, a tal punto que el Gobernador pidió que para el próximo día sin IVA el toque de queda esté vigente para evitar aglomeraciones.

Cuando se llegue al 75% de ocupación de UCI, según González, el confinamiento será más estricto. “Podrían ser como lo está manejando Bogotá, por barrios o comunas, incluso por municipio”.

Frente al tema, Mauricio Aguilar pidió responsabilidad a los santandereanos y aseguró que “no se trata solo de llenar de más camas UCI los hospitales, sino de ser responsables, de cuidarnos los unos a los otros, del distanciamiento social”.

UCI para COVID del HUS, al 100%

A la fecha, de las ocho camas UCI disponibles para atender pacientes Covid en el Hospital Universitario de Santander, todas están ocupadas. De las 15 camas UCI para atender pacientes con otras patologías hay 14 ocupadas.

“Lo que quiere decir que la ocupación de las UCI en el HUS es del 100 %. A corto plazo planeamos expandir las unidades de cuidados intensivos. Estamos a la espera de los ventiladores prometidos por el Gobierno Nacional. Con la llegada de estos equipos podríamos ampliar las Unidades de Cuidados Intensivos para la atención de pacientes Covid”, dijo Julián Niño Carrillo, gerente del HUS.

El Hospital tiene 22 camas listas para recibir 22 ventiladores.

HIC y FCV, con capacidad

La ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos en la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional de Colombia está en un 80%.

De acuerdo con el presidente de los dos centros médicos, a la fecha tienen 35 camas en reserva para la atención exclusiva de pacientes con COVID-19.

Cero capacidad en la Chicamocha

Uno de los servicios UCI que ya no tiene capacidad para atender a pacientes en grave estado de salud tras contagiarse con el coronavirus es la Clínica Chicamocha.

Luis Francisco Silva, director Médico de este centro médico, explicó que cuentan con 11 cubículos para atender pacientes adultos con COVID-19 en UCI en el quinto piso de la sede González Valencia. “Este espacio para pacientes confirmados o sospechosos, a hoy la ocupación es del 100%”.

Se espera que prontamente se habiliten 6 o 7 y cubículos en el sexto piso. “Queremos llegar a tener una capacidad para atender 18 pacientes. Estamos avanzando en la adquisición de equipos, ya tenemos algunos ventiladores y monitores. En el transcurso de unos tres días nos estarían llegando”.

Para atender otras enfermedades como patologías cardiacas o diabetes, esta clínica cuenta con otras 11 UCI ubicadas en la sede de la avenida La Rosita. También poseen ocho UCI de cuidado intermedio, ya que son para personas que no requieren ventilación asistida.

72% de ocupación en la San Luis

Esta clínica de Bucaramanga actualmente tiene ocupadas cinco de las siete UCI para adultos con las que cuenta. Es decir, la ocupación alcanza el 72%.

Además, el servicio de UCI neonatal está ocupado en un 80%. De las 12 camas disponibles, nueve están ocupadas. Y en la UCI pediátrica hay seis camas más, de las cuales están libres tres (50%).

El centro médico ha diseñado un plan para la ampliación de estos servicios y está a la espera de la llegada de equipos médicos. Christian Ordóñez Ramírez, director Médico de la Clínica San Luis expresó que “por ahora estamos trabajando con las 25 unidades habilitadas. Hemos tenido visitas de la Gobernación de Santander, estamos pendientes del envío de algunos ventiladores”.

La idea es convertir las unidades de cuidado intermedio en unidades de cuidado intensivo. “De esta manera se podría contar con alrededor de seis camas adicionales”.

El Socorro espera los ventiladores

El Hospital Regional Manuela Beltrán cuenta con cinco camas UCI adultos y cuatro en UCI pediátrica.

“La ocupación siempre ha estado en un 80% durante estos meses. El área de expansión que creó en el Hospital para atender pacientes Covid, tanto sospechosos como confirmados, cuenta con 18 camas en aislamiento, de las cuales ya hay dos equipadas. En este momento están en cero ocupación, afortunadamente los pacientes positivos están en aislamiento en casa”, comentó Pablo Cáceres, gerente Hospital Regional Manuela Beltrán.

Sin embargo, explicó el gerente, en el área de urgencias se pueden llegar a ubicar 23 camas UCI, pues el hospital ya cuenta con la infraestructura para la puesta en marcha de los ventiladores.

“Adecuamos sistemas eléctricos, tableros, oxígeno y aires medicinales, así como la circulación de aire libre y filtrado en las zonas aisladas. Estamos a la espera de 23 ventiladores, monitores y otros equipos solicitados como parte del plan de expansión”, dijo Cáceres.

El Hospital Regional Manuela Beltrán atiende pacientes de la provincia Guanentá, Comunera y Vélez.

García Rovira, la rezagada

El Hospital Regional García Rovira de Málaga no cuenta con camas UCI. Uno de los proyectos que piden en esta provincia es la implementación de una Unidad de Cuidados Intermedios y una Unidad de Cuidados Intensivos.

“Buscamos garantizar una integralidad y fortalecimiento de esa prestación del servicio, que los usuarios tengan esa atención acá, pues en la actualidad todos los pacientes que necesitan una UCI o una Unidad de Cuidados Intermedios deben ser remitidos a Bucaramanga” explicó José Luis Medina, gerente Hospital Regional García Rovira.

Este proyecto, que está adelantando la Gobernación de Santander ante el Ministerio, va en la fase documental, en la que se le hace el análisis técnico a las necesidades reales que tiene cada hospital regional.