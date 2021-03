Reclaman más controles para castigar la invasión de ciclorrutas en Bucaramanga

Casi que a diario se reportan inconvenientes por automotores que se estacionan, obstaculizan y transitan sobre los carriles exclusivos para la movilidad de los pedalistas en Bucaramanga.

Los ciclistas y la misma comunidad denuncian continuos incidentes, como accidentes menores y que por poco ocasionan emergencias, altercados entre ciclistas y conductores, entre otros problemas que derivan del mal comportamiento en el uso de los corredores viales.

La ciudadanía reporta que en ciertos tramos de ciclorrutas son más frecuentes este tipo de desórdenes, como el caso de la carrera 21 entre las calles 6 y 14.

“Yo iba normal por la ciclorruta de la carrera 21, cuando en la calle 8 de repente un camión me cerró y se pasó al carril demarcado para los ciclistas. Si no me subo al andén me atropellan. El conductor se atravesó como si nada y me bloqueó el paso, dejando el camión ahí tirado. Como ciclistas estamos muy desprotegidos. No vi ni un solo agente de Tránsito en la ciclorruta para denunciar”, narró a Vanguardia este martes una mujer, quien pidió reserva de su identidad.

En la Avenida La Rosita, en las carreras 29 y 35, y en la calle 33 se hallan otros de los tramos que de forma recurrente son invadidos con vehículos parqueados indebidamente o por conductores que incluso transitan de forma descarada.

Daniel Pico, habitante de la zona de San Francisco, manifestó que “Tránsito y la Policía deben hacer más controles en las ciclorrutas. Seguido hay problemas y confrontaciones entre ciclistas y conductores, por accidentes que han estado cerca de dejar heridos. Además, los carros que se meten a la ciclorruta destruyeron la señalización. Primero dañaron unos separadores plásticos que pusieron, y los que luego se hicieron en concreto ya los tienen acabados”.

¿Qué dice Tránsito?

Andrea Juliana Méndez, jefe de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, DTB, indicó a Vanguardia que en la red de 20 kilómetros de ciclorrutas “se realizan controles diarios por medio de nuestro grupo motorizado y por parte de la UBI (Unidad de Bloqueo a Infractores)”.

De acuerdo con lo informado por la funcionaria, en lo corrido de 2021 los controles implementados han permitido sancionar a 11 conductores, a quienes se les inmovilizaron sus vehículos.

Nueve de ellos recibieron ‘comparendos’ por estacionar en sitio prohibido, mientras los dos restantes fueron castigados por transitar en lugares restringidos.

La funcionaria señaló que “la DTB está sancionando y controlando las ciclorrutas. Queremos un Tránsito más humano, pero persiste la indisciplina en la calle; encontramos excusas todos los días. Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía para que cumplan las normas y respeten las ciclorrutas, y así se eviten sanciones”.

Según la Dirección de Tránsito Local, aquel conductor de automotor que transite por “vías especiales para vehículos no motorizado” se expone a sufrir una multa de $877 mil. Estacionar en sitios prohibidos acarrea una sanción económica de $438 mil.