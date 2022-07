Rector de la UDES fue elegido como el mejor investigador en el campo de ‘Ciencias de la Vida y de la Salud’ en Colombia

Este premio le fue entregado gracias a su gran desempeño en el nivel de producción científica y sus aportes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y destaca la excelente carrera académica del médico endocrinólogo y doctor en farmacología, quien ha dedicado su vida a la investigación en el área de la hipertensión y riesgo cardiovascular.

Patricio López Jaramillo hace parte del selecto grupo de ‘investigadores eméritos’, máxima categoría del escalafón de MinCiencias. La distinción recibida se dio gracias al número de publicaciones de sus investigaciones en prestigiosas revistas científicas de alto impacto, que alcanzan más de 320 artículos y por las 110.578 citaciones por parte de sus pares académicos, según Google Academic, plataforma de referencia científica que además le otorga un índice H de 95, siendo el más alto en Colombia en el foco de salud.

Al respecto, Patricio López Jaramillo explicó que esto significa que tiene 95 artículos que tienen más de 95 citas cada uno. “Por ejemplo, tengo un trabajo publicado en la revista Lancet que tiene más de 3.500 citaciones”, comentó.

Este médico ecuatoriano, que cuenta con una trayectoria de 23 años en Colombia, es el investigador más citado del país por sus colegas alrededor del mundo. “Tengo el mejor rendimiento en términos productivos de acuerdo con el riguroso sistema biométrico, en el cual no hay influencias sociales ni políticas. Según esta métrica internacional, me es grato recibir la confirmación oficial del Gobierno de Colombia de que el mejor investigador en salud que hay en el país se encuentra en Bucaramanga, en la UDES, lo cual es muy motivador para Santander y sus instituciones de Salud en las cuales hemos realizado nuestras investigaciones”. afirmó Patricio López Jaramillo, Rector General de la Universidad de Santander, UDES.

Al recibir este reconocimiento, López Jaramillo aseguró que se siente honrado, “esto me llena de gratitud con Colombia, país que me acogió y me ha permitido crecer académicamente. Cuando vine de Ecuador tenía 60 publicaciones. Aquí pude vincularme a una red de investigación internacional que abarca 18 países y que estudia factores sociales, económicos, medioambientales y biológicos que predisponen el riesgo cardiovascular. Así, trabajando en colaboración con otros grupos dentro de una red internacional, hemos logrado una alta producción científica” contó el Rector.

A la fecha, el investigador latinoamericano cuenta con 52 artículos publicados en Lancet, 15 en el New England Journal of Medicine, 10 en el British Medical Journal, 9 en el Journal of the American Medical Association (Jama), 5 en Circulation y 12 en el European Heart Journal, las revistas que en el mundo tienen los mayores índices de impacto, indicador de la calidad de las revistas.

Orgullo UDES

Patricio López Jaramillo se vinculó a la UDES desde el año 2005, desde donde ha hecho grandes aportes al conocimiento científico. Gracias a su trabajo, la más reciente edición del ranking de universidades de la firma británica Quacquarelli Symonds (QS), ubica a esta Universidad en el tercer lugar entre las instituciones de educación superior en América Latina con el mayor número de citas científicas obtenidas por artículo.

Hacia el año 2011 la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud creó el Instituto Masira y López Jaramillo fue nombrado su director científico. En enero pasado fue designado como Rector General de la UDES.

Control de la hipertensión

López Jaramillo lideró los estudios Hope 3 y Hope 4 con los que se logró establecer un modelo estandarizado para que los pacientes hipertensos reciban un tratamiento suministrado en casa de forma gratuita, a través de auxiliares de enfermería.

De esta forma, se logró mejorar el control de la hipertensión arterial y disminuir la muerte cardiovascular, los infartos del corazón y los accidentes cerebrovasculares. “Alcanzamos un control del 68 % de los hipertensos mientras que en los municipios que siguieron el esquema de tratamiento usual del actual sistema de salud apena llegó al 36 %”, aseguró.

Es de resaltar que para la implementación de esta estrategia en seis departamentos de Colombia se logró un importante financiamiento internacional del Instituto Nacional de la Salud (INH) de los Estados Unidos y del Cyted Español. En el ámbito nacional, el Ministerio de Ciencias y el Sistema General de Regalías aprobaron un proyecto para implementar el esquema en los 84 municipios de Santander.