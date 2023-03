$!Refugio de animales en Bucaramanga necesita ayuda

"No puedo mantenerlos porque el valor del alimento incrementó considerablemente y yo por problemas de salud no laboro y mi edad ya está por los 60 años. No es muy fácil que me den oportunidad de un empleo, así que me quedé sin recursos para alimentar a los cachorros y los gatos", aseguró Marleny.

La mujer también le contó a esta redacción que las familias dispuestas a adoptar son muy pocas, o no cuentan con las condiciones mínimas para hacerse cargo de los animalitos. Actualmente tiene en su hogar diez perros y siete gatos.

Marleny además dice que tiene dos perritas sin esterilizar y una de ellas fue rescatada después de haber sido atropellada en San Francisco, aún se encuentra en recuperación y recién parida. Por lo que necesita atención veterinaria o por lo menos estar bien alimentada.