‘Refugio de Valientes’, el primer albergue para niños en tratamiento oncológico de Santander

Desde este viernes 23 de octubre, los niños que requieran tratamiento oncológico en Bucaramanga y no tengan donde hospedarse, contarán con el ‘Refugio de Valientes’, un espacio pensado exclusivamente para aquellos menores que padecen cáncer.

Silvia, es la fundadora y directora de la Fundación Héroes y Valientes desde hace seis años, institución sin ánimo de lucro que lucha por mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con cáncer.

Andrea, es pedagoga y trabajó un tiempo considerable en las aulas hospitalarias del HIC, especiales para pequeños en tratamiento oncológico.

Según relata Silvia, la idea del albergue surgió de Andrea, quien se interesó por encontrar y adecuar un lugar en donde los niños y sus familias, que enfrentan dificultades por el cáncer, tuvieran un lugar donde estar cómodos, apto para ellos y exclusivo para sus patologías.

“Andrea encontró una finca y empezó a buscar con quién aliarse para crear la obra. Yo la conocía, pero no éramos amigas. Sin embargo, me llamó y me contó su idea. Sin pensarlo le dije que sí y empezamos a trabajar de la mano por este sueño”, relata Silvia Colmenares.

El albergue, que se convertirá en el primero exclusivo para niños con cáncer en el departamento, cuenta con el aval de la Secretaría de Salud de Girón.

“Es una finca con capacidad para 14 niños y sus acompañantes. Además, estamos cobijados por la ley 1388 del cáncer infantil y cumpliendo todas las peticiones que hace la ley para tener a los niños en un mejor lugar, en donde no compartan con adultos o menores con otras patologías, que es lo que pasa en Bucaramanga, no tenemos un lugar exclusivo para ellos, que por su condición tienden a tener bajas las defensas y hay que protegerlos mucho más”, explicó Colmenares.

Un homenaje a los que se fueron

Además de ver un sueño hecho realidad y entregarle mayor estabilidad y comodidad a aquellos niños y sus familias que dejan por largo tiempo su casa y su vida en otras ciudades de Colombia, el ‘Refugio de Valientes’ es un homenaje a aquellos pequeños que no lograron ganarle la batalla a la enfermedad.

“Es algo que no tiene precio, ha sido maravilloso, estamos felices y sorprendidas de toda la gente que se ha unido a la causa. Es un homenaje a los que se fueron, sentimos que están cerca y que son los angelitos que están obrando y moviendo todos los hilitos para nuestro proyecto”, expresó Silvia.

El albergue cuenta con 14 habitaciones con baño privado, un aula hospitalaria donada por ‘El Cielo de Mila’, sala de cine, granja con animales, cancha deportiva, piscina, área de juegos y la posibilidad de hacer equinoterapia.