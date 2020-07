Después de cumplirse los 14 días de cierre preventivo para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19, las puertas de las plazas de mercado Central y Campesina en Floridablanca se estarían abriendo nuevamente para brindar atención al público a partir de mañana jueves 30 de julio.

Olga Lucía Caballero, secretaria de Salud de Floridablanca, aseguró que la prestación del servicio en estos dos lugares, luego de confirmarse un caso positivo el pasado 15 de julio, se hará con todas la medidas que han sido establecidas por el Gobierno Nacional, con el fin de evitar el contagio del Coronavirus.

“Estaremos muy atentos a exigir el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad que existen para los establecimientos abiertos al público como las plazas de mercado. Se reforzará sobre el autocuidado, lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social, aforo, jornada de limpieza al terminar las labores, el no consumo de alimentos dentro del recinto, así como tener un registro de inquilinos y clientes”, indicó la funcionaria.

También se determinó que quedará prohibido el ingreso de adultos mayores de 60 años de edad y de aquellas personas que presenten comorbilidades.

Cabe destacar que, si bien la Administración Municipal tenía fijada la medida del cierre hasta hoy, reanudar el servicio de estos dos lugares se tomará un día más por común acuerdo entre los vendedores.

Horacio Gaitán, administrador y representante legal de la Plaza de Mercado Central de Floridablanca, aseguró que hoy se hará una limpieza general y desinfección, de manera que vendedores y compradores puedan regresar mañana a las jornadas habituales en este lugar, sin ningún inconveniente y bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

No obstante, Gaitán aclaró que la operación estará sujeta a las decisiones que se tomen desde la Alcaldía, más específicamente desde la Secretaría Local de Salud y Secretaría del Interior, con miras a preservar la salud de los florideños.

Lea también: Podrían extender cierre de plazas de mercado en Floridablanca

Johany Díaz Musalán, administrador de la Plaza de Mercado Campesina y directivo de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Floridablanca, por su parte dijo que ya está todo listo para que efectivamente el regreso sea este jueves, tal y como ha quedado acordado con las autoridades locales.

“Seremos más rigurosos con la aplicación de los protocolos de bioseguridad, aunque desde el principio lo hemos hecho bien. Cerraremos la puerta interna que nos comunicaba con la Plaza Central, de manera que de presentarse alguna situación, de ahora en adelante cada lugar responda de manera independiente”, precisó.

El directivo confirmó que tras el cierre preventivo fueron 230 los campesinos que se vieron afectados; incluso, varios de los agricultores perdieron porcentajes de las cargas, teniendo en cuenta que los cultivos tienen unos tiempos determinados para sacar la cosecha y proceder con la comercialización.

Actualmente, ningún asociado de la Plaza de Mercado Campesina ha presentado síntomas o ha sido confirmado con COVID-19; tampoco fueron sometidos a pruebas de detección del virus, a raíz del caso confirmado en la Plaza Central.

Hasta el lunes 27 de julio, tan solo en Floridablanca se tenían confirmados 507 casos de COVID-19, de los cuales 395 se encontraban activos. Justo ese día se confirmaron dos mujeres y cuatro hombres.

Lea también: Se extendió cierre de dos plazas de mercado en Floridablanca

¿Se presentaron más contagios?

Sobre la aplicación de pruebas y nuevos posibles casos de contagio que tanto han inquietado a la población de este municipio del área metropolitana de Bucaramanga, la secretaria de Salud de Floridablanca manifestó que le realizaron pruebas a todos los vendedores de la Plaza Central. Sin embargo, explicó que no le es posible revelar cuántos contagiados se detectaron durante la búsqueda activa, porque “ella no es autoridad oficial para emitir dicha información”.

Ante estas afirmaciones, los vendedores de este centro de acopio que fueron consultados por esta redacción la desmintieron.

Es decir, algunos de los vendedores de la Plaza de Mercado Central aseguraron que las pruebas no se aplicaron a todos los inquilinos como presuntamente iba a suceder. Y a las personas que les tomaron las muestras, aún están en espera de los resultados.

“A unos los llamaron y a otros no. Nosotros estamos muy preocupados porque realmente no sabemos cuántos están contagiados y cuántos no, a la fecha no se conocen ni siquiera los resultados de las supuestas pruebas practicadas. Necesitamos trabajar, es cierto, pero también necesitamos que nos garanticen seguridad”, comentó una de las inquilinas.