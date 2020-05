$!Reinventarse para sobrevivir, el reto que deben afrontar los trabajadores informales durante la pandemia

“Esta situación no la esperábamos. Hemos acudido a las redes sociales y al internet para tratar de salir adelante pero no es lo mismo”, manifiesta Reynaldo Mora, un trabajador informal, quien desde hace ocho años, junto a su esposa vende frappés a la salida de colegios y universidades.

Para esta familia la situación económica durante el aislamiento obligatorio ha sido complicada, pues sus clientes permanentes, los estudiantes, se ausentaron desde hace casi dos meses de las aulas y su regreso aún parece lejano.

“Tengo un carrito adecuado con todos los elementos para preparar los frappés. Con él me ubicaba en la salida de los colegios y cuando había eventos, en diferentes instituciones me daban la oportunidad de ingresar y vender. Sin embargo todos los días no son iguales, porque estar en la calle es complicado, pero ahora todo es más difícil”, relata Reynaldo.

Pese a las dificultades, Reynaldo y su compañera de batallas, Nini Manrique, no se quedaron quietos y a través de las redes sociales empezaron a ofrecer sus frappés a domicilio.