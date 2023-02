Requeridas siete papelerías en Bucaramanga por incumplir normas sobre los precios

Por no contar con lista de precios en físico, no tener valores exhibidos al público y no actualizar este tipo de información siete papelerías fueron requeridas en medio de los controles impartidos en establecimientos comerciales por parte de la Alcaldía de Bucaramanga.

Con el fin de advertir y castigar posibles anomalías, como por ejemplo información engañosa para el consumidor o cliente, este tipo de operativos se intensificaron con el inicio de actividades en los colegios de la capital santandereana, para ejercer controles en la venta de útiles escolares.

En las últimas semanas se inspeccionaron y verificaron 67 establecimientos en total, entre los cuales se identificaron irregularidades en siete de ellos. En sectores como el Centro, La Universidad y en inmediaciones de la plaza Guarín, entre otras zonas, se efectuaron estas visitas.

La Alcaldía de Bucaramanga informó que, cerca del 90 % de estos negocios sometidos a verificaciones “cumplen con lo establecido en el Estatuto del Consumidor”.

Contra las siete papelerías que fueron requeridas las autoridades iniciaron procesos sancionatorios. Los dueños o administradores de los negocios serán escuchados y deberán rendir informes, con el propósito de conocer las causales de dicho incumplimiento y la gravedad de las faltas cometidas.

“Siete de ellos (establecimientos) no han cumplido en cuanto a que los precios no están visibles, algunos están desactualizados y otros no manejan lista de precios visible”, precisó Tatiana Monsalve, coordinadora de las inspecciones de Policía en Bucaramanga.

Conforme con lo advertido por la Alcaldía de Bucaramanga, estas papelerías enfrentan posibles sanciones económicas que podrían llegar hasta los “100 salarios mínimos mensuales legales vigentes”, es decir, cerca de $116 millones de multa.

El Gobierno Local informó que este tipo de operativos se desplegarán en otros sectores del comercio, con el fin de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la protección del consumidor.

Si tiene denuncias relacionadas con irregularidades en la venta de productos o servicios en la capital santandereana, puede presentarlas personalmente en la Casa del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, localizada en la carrera 15 # 31– 59 (Centro Comercial Feghali), piso 3.

Igualmente puede dar a conocer su caso a través del correo electrónico ins.policia.urbana6@bucaramanga.gov.co.