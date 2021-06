Restricciones nocturnas en Santander siguen por dos semanas más

Autoridades decidieron no cambiar las medidas que se decretaron desde el pasado 10 de junio porque no hay descenso, ni estabilización en las cifras de COVID-19, la red hospitalaria tampoco muestra mejoría y el Índice de Resiliencia Epidemiológica no permite dar otro paso a la reapertura.